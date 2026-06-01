HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua loạt Nghị quyết quan trọng về kinh tế

Tham dự kỳ họp có các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Quảng Ninh gồm: Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng thời kỳ họp có sự góp mặt của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh,...

Trên cơ sở các tờ trình và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND và các ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 07 nghị quyết với sự thống nhất tỷ lệ 100%.

HĐND khóa XV tỉnh Quảng Ninh đã thông qua loạt Nghị quyết quan trọng trong ngày 1/6. (Ảnh: QMG)

Trong đó, hàng loạt nghị quyết quan trọng về kinh tế, chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh thời gian tới được thông qua. Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh đã thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Cụ thể, từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025: 1.230.000 triệu đồng được phân bổ cho 07 dự án khởi công mới, gồm: Lĩnh vực giao thông 03 dự án; lĩnh vực văn hoá: 01 dự án; lĩnh vực hành chính 02 dự án; lĩnh vực nông nghiệp 01 dự án.

Ngoài ra, Nghị quyết về thông qua chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến Quốc lộ 10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định giao UBND Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án, UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Cụ thể, Nghị quyết này hủy bỏ danh mục 25 dự án, công trình đã được thông qua thu hồi đất và 44 dự án, công trình đã được thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh Quảng Ninh, việc hủy bỏ nhằm rà soát, xử lý các dự án không còn phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển hoặc không còn đủ điều kiện triển khai. Qua đó bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, UBND tỉnh được giao tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, Nghị quyết hủy bỏ danh mục 2 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất đã được phê duyệt trước đây, gồm khu đất thực hiện Dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân KCN cảng biển Hải Hà và khu đất thực hiện dự án khu đô thị tại phường Hải Hòa (nay thuộc phường Móng Cái 1).

Nghị quyết nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất phù hợp với các quy định pháp luật và yêu cầu phát triển thực tiễn, đồng thời giao UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên quan, tránh tình trạng dự án chậm triển khai.

