'Hé lộ' chi phí 'khủng' giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư ở Gia Lai

Chi phí giải phóng mặt bằng gấp 25 lần xây lắp ở nút giao cửa ngõ Quy Nhơn, Gia Lai

Theo đó, dự án ảnh hưởng đến 33 hộ dân và 4 tổ chức, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 8.300m2.

Để phục vụ tái định cư, tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư xây dựng hai khu tái định cư tại phường Quy Nhơn, gồm khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (khoảng 0,25ha) và khu đất Hợp tác xã Vận tải cơ giới đường bộ 1/4 Quy Nhơn trên đường Phạm Hồng Thái (khoảng 0,35ha).

Nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, cửa ngõ của Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 513 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 443 tỷ đồng, gấp khoảng 25 lần chi phí xây lắp (17,6 tỷ đồng). Gần 52 tỷ đồng còn lại được bố trí cho công tác quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, dự phòng và các chi phí khác.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực nút giao, đảm bảo sự phù hợp với vị trí là cửa ngõ quan trọng ra vào trung tâm phường Quy Nhơn.

Dự án được triển khai giai đoạn 2025-2029. Theo thiết kế, đường Trần Hưng Đạo được cải tạo, mở rộng từ 19m lên 22m, bố trí 6 làn xe cơ giới; mở rộng nhánh rẽ phải vào đường Đống Đa; tăng đường kính đảo từ 15m lên 30m và hợp nhất 2 đảo giọt nước thành một đảo.

Nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, cửa ngõ của Quy Nhơn chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, giao thông tại nút giao sẽ được phân luồng, tổ chức lại nhằm giảm xung đột giữa các hướng di chuyển. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hoàn thiện các hạng mục nền, mặt đường, dải phân cách, đảo vòng xuyến, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước.