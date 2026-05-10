"Hé lộ" loạt dự án "khủng" được quy hoạch tại Gia Lai

Ngày 10/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn, quy hoạch khu chức năng trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, rà soát và hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển không gian và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc lập quy hoạch được xem là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý phát triển không gian, quản lý đầu tư xây dựng, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung là thực hiện các quy hoạch được chuyển tiếp từ kế hoạch số 30 ngày 9/8/2025 của UBND tỉnh Gia Lai gồm: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Bắc dự án mở rộng Khu du lịch Casa Marina Resort, phường Quy Nhơn Nam (diện tích 4,87 ha); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phân khu 2,3 - Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép tại phường Quy Nhơn Nam (7,83 ha).

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tại khu vực Bồng Sơn (440 ha) và khu vực Diêu Trì (443ha). Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya (6.300 ha) và điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái xã Ia Hrung và phường Diên Hồng (136 ha).

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu rà soát, lập các quy hoạch mới được xác định thực hiện trong năm 2026 gồm: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nhà ở xã hội Nhơn Hoà, phường An Nhơn Nam (4,32 ha); Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển (3.100 ha); Quy hoạch phân khu khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf số 1 tại xã la Hrung (188,66 ha).

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Quy Nhơn và vùng phụ cận; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Pleiku và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu phức hợp Đak Đoa.

Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (119.080 ha); Quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng (126.300 ha); Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn (42.090 ha); Quy hoạch chung đô thị An Khê (13.050 ha) và dự kiến một số quy hoạch khác dọc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường tránh Đông Pleiku…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, công tác lập quy hoạch phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ. Trong đó, kế thừa có chọn lọc các nội dung còn phù hợp, kịp thời cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành, loại bỏ các yếu tố không còn phù hợp trong thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, bảo đảm hiệu quả.