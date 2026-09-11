"Hé lộ" lý do 3 Sở ở Gia Lai giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%

3 Sở ở Gia Lai giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, dù sắp hết năm

Ngày 11/9, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, theo báo cáo số 881 ngày 4/9 của Sở Tài chính, có 3 Sở được giao nguồn vốn đầu tư công nhưng tỉ lệ giải ngân hiện vẫn ở mức dưới 10%.

Cụ thể, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao kế hoạch vốn 130 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 12 tỷ đồng, đạt khoảng 9,51%.

Sở Y tế được giao kế hoạch vốn 172 tỷ đồng, song mới giải ngân 12 tỷ đồng, đạt khoảng 6,84%.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kế hoạch vốn 15,5 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 500 triệu đồng, tương đương khoảng 3,23%.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Trần Cang thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn trước đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: CH.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, về nguyên nhân, đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt tháp chăm Dương Long (61 tỷ đồng) và dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (46 tỷ đồng) còn vướng mắc, chưa được triển khai thực hiện. Chủ đầu tư đang đề nghị điều chuyển nguồn vốn sang chủ đầu tư khác.

Không thể giải ngân, đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn sang chủ đầu tư khác

Với Sở Y tế, tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, hạng mục: đơn nguyên nội thận - lọc máu (26 tỷ đồng) còn chậm. Đồng thời, kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57 (136 tỷ đồng) triển khai thủ tục đầu tư chậm, đến nay vẫn chưa có khối lượng giải ngân.

Còn Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15 tỷ đồng vướng thủ tục, quy định về định mức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nên hiện không thể triển khai được trong năm 2026. Đơn vị này đang đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn sang chủ đầu tư khác.

Như vậy, điểm chung khiến tỉ lệ giải ngân tại 3 sở này ở mức thấp là nhiều dự án chưa thể triển khai do vướng thủ tục đầu tư, tiến độ thực hiện chậm hoặc chưa có khối lượng hoàn thành để thanh toán.

Dự án đầu tư công đang được triển khai tại Gia Lai. Ảnh: QN.

Đáng chú ý, một số chủ đầu tư đã tính đến phương án điều chuyển nguồn vốn sang các đơn vị, dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn, nhằm hạn chế tình trạng vốn được bố trí nhưng không sử dụng hết trong năm.

Trong bối cảnh thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2026 đang dần thu hẹp, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và quyết định sớm việc điều chuyển nguồn vốn được xem là những giải pháp cần thiết để nâng tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Gia Lai.