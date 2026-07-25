[Biz Insider] Hé mở cách một "hệ sinh thái" huy động tổng cộng hàng nghìn tỷ đồng từ PVcomBank chi nhánh Đống Đa

Vòng xoay vốn thú vị của nữ doanh nhân 7x

Bà N.T.T và ông N.V.T đã sử dụng 2.500 cổ phần sở hữu tại Công ty Hội nhập Toàn cầu để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tiêu dùng cá nhân trị giá đến 800 tỷ tại PVComBank. Ảnh: LT

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 309/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Đầu tư hội nhập Toàn Cầu).

Theo đó, Đầu tư hội nhập Toàn Cầu bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, bán niên 2023; Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Dữ liệu trên cổng thông tin quốc gia và đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu được thành lập ngày 24/3/2008.

Trước tháng 5/2020, doanh nghiệp có tên là Công ty Cổ phần Hội nhập Toàn Cầu do ông N.Q.B (sinh năm 1973) đảm nhiệm vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Đến ngày 26/5/2020 tên công ty được cập nhật mới thành Công ty Cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu, bà L.B.H (SN 1977) được giới thiệu giữ chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty. Vốn điều lệ ở mức khoảng 8 tỷ đồng.

Ngày 22/12/2021, vốn điều lệ công ty được tăng lên 48 tỷ đồng, và tăng tiếp lên 50 tỷ đồng vào ngày 28/12/2021. Cơ cấu cổ đông của công ty không được tiếp lộ.

Tháng 3/2023, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu có sự thay đổi khi bà N.T.T (SN 1978) thay bà L.B.H ngồi ghế nóng công ty. Cũng từ đây, mối quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và PVcomBank bắt đầu được mở rộng đáng kể.

Cụ thể, tháng 8/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu đã sử dụng toàn bộ vốn góp giá trị 233,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tầm Nhìn Việt và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp này làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 800 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)- Chi nhánh Đống Đa.

Khoản vay tiêu dùng 800 tỷ đồng được bảo đảm bằng 2.500 cổ phần, tổng mệnh giá chỉ 250 triệu

Đáng chú ý nhất là khoản vay trị giá 800 tỷ đồng được PVcomBank Chi nhánh Đống Đa cấp cho bà N.T.T – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu và ông N.V.T vào tháng 8/2023, với mục đích vay được đăng ký là tiêu dùng cá nhân. Đây là khoản tín dụng có quy mô lớn, với hạn mức cấp vốn ở mức đáng chú ý.

Tài sản bảo đảm được công bố cho khoản vay này là 2.500 cổ phần thuộc sở hữu của bà N.T.T và ông N.V.T tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu, cùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ số cổ phần trên, theo Giấy chứng nhận cổ phần số 02/2023/GCN ngày 27/7/2023.

Theo mệnh giá, 2.500 cổ phần này có giá trị 250 triệu đồng, tương đương 0,15% vốn điều lệ của doanh nghiệp. So với giá trị khoản vay 800 tỷ đồng, mức chênh lệch giữa mệnh giá số cổ phần và quy mô khoản vay là rất lớn.

Tuy nhiên, mệnh giá cổ phần không đồng nhất với giá trị định giá tài sản bảo đảm, do đó cần căn cứ thêm vào hồ sơ thẩm định, phương pháp định giá và các biện pháp bảo đảm khác, nếu có, để đánh giá đầy đủ giao dịch tín dụng này.

Một số khoản vay hàng trăm tỷ nhưng được bảo đảm bằng số cổ phần có tổng mệnh giá vài chục đến vài trăm triệu. Ảnh: PVcomBank

Vào tháng 1/2024, bà N.T.T và ông N.VT sử dụng 5.500 cổ phần tại Công ty Cổ phần The Vistas và quyền tài sản phát sinh từ cổ phần theo Giấy chứng nhận cổ phần số 01/2023/GCN, với tổng mệnh giá cổ phần là 55 triệu đồng (tỷ lệ so với vốn điều lệ 0,05%) để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 400 tỷ đồng tại ngân hàng PVcomBank.

Cũng trong tháng 1/2024, Công ty Cổ phần The Vistas cũng đã sử dụng Quyền khai thác, quản lý Dự án Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại ô đất ký hiệu NO-07, trong quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội để thế chấp tại PVComBank chi nhánh Ba Đình thế chấp cho khoản vay 400 tỷ đồng.

Như vậy, các giao dịch nêu trên thể hiện bốn nghĩa vụ được đăng ký bảo đảm với tổng giá trị khoảng 2.200 tỷ đồng. Dù vậy, dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm chỉ phản ánh phạm vi nghĩa vụ và tài sản được kê khai, chưa đủ để kết luận toàn bộ hạn mức đã được giải ngân, dư nợ còn tồn tại hay chất lượng khoản tín dụng.



Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã: PCB) trên thị trường UPCoM, tương ứng vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

Theo bản công bố thông tin công ty đại chúng, tính đến ngày 25/5/2026, PVcomBank có 7.253 cổ đông. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 52% vốn điều lệ, cổ đông chiến lược Morgan Stanley International Holdings Inc nắm 6,67%, còn lại 41,33% vốn thuộc về các tổ chức và cá nhân khác. Ngân hàng hiện có mạng lưới 109 điểm giao dịch trên cả nước.



