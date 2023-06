Hệ sinh thái của ông chủ Vàng Phú Quý- Lê Xuân Tùng trong vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng

Ngoài là đại diện tại Công ty vàng Phú Quý, ông Lê Xuân Tùng (SN 1980) còn là đại diện của 4 pháp nhân khác.

Đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam

Ngày 24/6, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chuyên án đấu tranh, làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam và hành vi trốn thuế, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty vàng Phú Quý), do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ông Lê Xuân TùngChủ tịch Công ty Vàng Phú Quý bị khởi tố về tội "trốn thuế".

Kết quả đấu tranh xác định từ năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Thị Hóa (trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và bà Nguyễn Thị Gái đã tổ chức buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước, thu lời bất chính.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền bước đầu xác định là hơn 6 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố 18 bị can về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự. Họ gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy.

Hai bị can bị khởi tố về tội Trốn thuế, gồm: Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Đôi nét về Chủ tịch Đầu tư Vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng

Dữ liệu cho thấy, Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) thành lập ngày 17/01/2008, trụ sở chính tại 30 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, phường Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Đại diện pháp luật là ông Lê Xuân Tùng (SN 1980) kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

Về vốn điều lệ, tại tháng 8/2014, Công ty Vàng Phú Quý có vốn điều lệ đạt 250 tỷ đồng, trong đó ông Lê Xuân Tùng góp 200 tỷ đồng (tương đương 80% VĐL), Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý góp 30 tỷ đồng (12% VĐL) và Lê Thị Bích Diệp góp 20 tỷ đồng (8% VĐL).

Hệ sinh thái của ông Lê Xuân Tùng

Đến tháng 9/2017, cổ đông Lê Thị Bích Diệp chuyển nhượng vốn và tại bản đăng ký thay đổi vẫn ghi nhận ông Lê Xuân Tùng góp 200 tỷ đồng (80% VĐL) và Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý góp 30 tỷ đồng (12% VĐL).

Về cổ đông Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý thành lập ngày 27/01/2003, có trụ sở chính trùng với địa chỉ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý. Đại diện pháp luật Công ty này là bà Phạm Thùy Anh (SN 1979) kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Vốn điều lệ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý tại thời điểm tháng 9/2020 đạt 50 tỷ đồng, trong đó ông Lê Xuân Tùng và bà Phạm Thùy Anh (có cùng địa chỉ thường trú) mỗi người góp 50%.

Dữ liệu cho thấy, ông Lê Xuân Tùng còn là đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Quý, Công ty cổ phần đầu tư Sông Hinh.

Về Tập đoàn Phú Quý, theo giới thiệu trên website, Công ty thành lập từ năm 2003. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn là sản xuất và phân phối sản phẩm Vàng miếng, Vàng mỹ nghệ, Trang sức vàng ... Không những tập trung chủ đạo vào các lĩnh vực kinh doanh phân phối và bán lẻ vàng miếng SJC, nhẫn tròn trơn 999.9, Phú Quý còn chú trọng đầu tư và phát triển các sản phẩm vàng mỹ nghệ 24K, trang sức vàng, kim cương, nhẫn cưới.

Đặc biệt, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý không ngừng đầu tư trang thiết bị và công nghệ hiện đại để cho ra đời các sản phẩm với thiết kế độc đáo, tinh xảo; chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Phú Quý khá hiếm khi được công khai và vẫn trong vòng bí mật với giới đầu tư quan tâm. Trên trang "toptenVietNam" của VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện xuất hiện thông tin giới thiệu của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về doanh thu, lợi nhuận,… của doanh nghiệp không được công khai.