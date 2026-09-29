HIẾN ĐẤT MỞ ĐƯỜNG VÀ BÀI HỌC "Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN": Dân đồng thuận vì được biết, được bàn, được giám sát (bài 2)

Cấp ủy gần dân, để dân được biết, được bàn và cùng quyết định

Ở tổ dân phố Thủy Phương 6 (phường Thanh Thủy), ông Nguyễn Đình Bình đã tự nguyện hiến hơn 500m² đất tại 3 vị trí để mở đường. Nếu chỉ nhìn vào con số hơn 500m², người ta dễ nghĩ đến giá trị của diện tích đất ấy. Nhưng với gia đình ông Bình, điều đáng nói không chỉ là số đất đã hiến mà còn là cách ông đi đến quyết định đó.

Cán bộ tổ dân phố Thanh Lương (phường Kim Trà, TP.Huế) trao đổi với người dân về phong trào "Hiến đất mở đường". Ảnh: Trần Hòe.

Theo chia sẻ của ông Bình, khi cán bộ phường và tổ dân phố đến tận nhà trao đổi, các nội dung liên quan đến việc mở đường được giải thích cụ thể, rõ ràng. Người dân được trao đổi về phương án, lợi ích của công trình và những tác động trực tiếp đến gia đình mình. Khi những điều còn băn khoăn được giải đáp, sự đồng thuận đến một cách tự nhiên.

Câu chuyện của ông Bình phản ánh một cách làm đang được triển khai ở nhiều địa phương của TP.Huế: Không bắt đầu từ việc vận động người dân phải hiến bao nhiêu đất, mà bắt đầu từ việc làm cho người dân hiểu vì sao cần làm công trình và quyền lợi của mình được bảo đảm như thế nào.

Tại phường Kim Trà, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã trực tiếp xuống các tổ dân phố, tổ chức họp dân để công khai chủ trương, lắng nghe ý kiến và cùng bàn phương án thực hiện. Các nội dung về chủ trương đầu tư, quy hoạch, ranh giới mở rộng đường, những hộ bị ảnh hưởng và phần đóng góp đối ứng đều được đưa ra trao đổi.

Cách làm này giúp người dân không đứng ngoài một quyết định đã được định sẵn, mà trở thành người tham gia vào quá trình hình thành và thực hiện công trình. Không chỉ “dân biết”, người dân còn được tham gia giám sát. Vai trò giám sát cộng đồng tại khu dân cư được phát huy trong quá trình triển khai, giúp người dân theo dõi việc thực hiện công trình, chất lượng và tiến độ.

Ở phường Phong Thái, ông Đỗ Văn Trình (tổ dân phố An Lỗ) cho biết, sự đồng thuận hiến đất mở đường được hình thành từ việc chính quyền đối thoại, công khai thông tin và lắng nghe ý kiến của người dân.

Đó được xem như một bài học quan trọng. Với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản của người dân, càng minh bạch thì càng tạo được niềm tin. Bởi một khi người dân chưa hiểu, việc vận động rất dễ trở thành áp lực. Nhưng khi người dân được biết đầy đủ, được bàn bạc và thấy lợi ích của công trình gắn với chính cuộc sống của mình, sự tự nguyện có cơ sở để hình thành.

Đường giao thông ở phường Phong Thái, TP.Huế được mở rộng khang trang nhờ người dân hiến đất. Ảnh: Tiến Dũng.

Kết quả tại nhiều địa phương cho thấy cách làm này đang tạo ra hiệu quả cụ thể. Trong giai đoạn 2025–2026, có 1.082 hộ dân trên địa bàn TP.Huế đã tự nguyện hiến gần 140.000m² đất, trị giá ước tính hơn 162 tỷ đồng, để mở rộng hơn 93km đường giao thông. Đó là kết quả của nhiều cuộc họp dân, nhiều lần đối thoại và nhiều cuộc vận động trực tiếp ở cơ sở.



Ở cơ sở, có những chủ trương nếu chỉ được truyền đạt bằng văn bản thì khó tạo sức lan tỏa. Với phong trào “Hiến đất mở đường”, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được nhiều địa phương xem là một trong những cách tạo niềm tin trực tiếp nhất.

Tại tổ dân phố Thủy Phương 6 (phường Thanh Thủy), ông Thái Vĩnh Tiến- Bí thư Chi bộ đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố, cho biết Chi bộ đưa nội dung vận động hiến đất mở đường vào nghị quyết sinh hoạt, phân công cấp ủy viên phụ trách từng cụm dân cư và phối hợp với Ban Công tác Mặt trận đến từng hộ tuyên truyền.

Điều quan trọng là cán bộ, đảng viên có tuyến đường đi qua phải tiên phong thực hiện trước. Tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” vì thế không chỉ là một khẩu hiệu. Khi người dân chứng kiến cán bộ, đảng viên tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình của gia đình mình, sự vận động có thêm sức thuyết phục.

Tại xã Phú Vinh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức lễ phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026–2030 với chủ đề “Hiến đất mở đường - Chung sức xây dựng xã Phú Vinh đạt chuẩn nông thôn mới”.

Theo ông Bùi Hưng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Vinh, việc vận động hiến đất mở đường phải sát dân, gần dân, đối thoại và làm rõ mục tiêu, lợi ích lâu dài của từng công trình. Trong đó, cán bộ, đảng viên và những người có uy tín phải là những người đi đầu.

Cách vận động ấy cũng đi cùng với trách nhiệm của chính quyền sau khi người dân đã đồng thuận. Sau khi bàn giao mặt bằng, các địa phương phối hợp đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất miễn phí cho người dân.

Ngày càng có thêm nhiều tuyến đường ở TP.Huế được mở rộng nhờ lan tỏa phong trào "Hiến đất mở đường". Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc gia đình khó khăn về nhân lực, Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ ngày công, vật liệu, kinh phí để tháo dỡ, sửa chữa nhà cửa, cổng ngõ.

Điều đó cho thấy vận động người dân hiến đất không có nghĩa là trách nhiệm của Nhà nước kết thúc sau khi nhận được mặt bằng. Ngược lại, sự đồng thuận cần được đáp lại bằng trách nhiệm tổ chức thực hiện, bằng việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và bằng những công trình cụ thể.

Bà Ngô Thị Lài- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy, cũng nhấn mạnh vai trò của việc biểu dương, ghi nhận kịp thời những hộ dân tự nguyện hiến đất. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho những hộ hiến nhiều đất. Quan trọng hơn, nó tạo ra sự trân trọng đối với tinh thần vì cộng đồng, từ đó khuyến khích những gia đình khác cùng tham gia.

Không đặt chỉ tiêu cứng, không biến sự tự nguyện thành mệnh lệnh

Một điểm đáng chú ý trong cách TP.Huế triển khai phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026–2030 là yêu cầu không áp đặt, không ép buộc, không chạy theo số lượng và không để bệnh thành tích chi phối việc vận động. Cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế phát động ngày 18/8/2026 đặt trọng tâm vào tính tự nguyện và sự đồng thuận của người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế phát động phong trào "Hiến đất mở đường" giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Trần Hòe.

Quan điểm này cũng được ông Châu Viết Thành- Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà, nhấn mạnh: Phong trào phải được thực hiện thực chất, lâu dài, gắn với quy hoạch, kế hoạch đầu tư và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân là chủ thể, sự tự nguyện, đồng thuận là nền tảng, hiệu quả công trình và sự hài lòng của người dân là những yếu tố quan trọng để đánh giá kết quả.

Thay vì tạo áp lực bằng những con số phải đạt, TP.Huế định hướng lựa chọn những tuyến đường đã có chủ trương đầu tư, có quy hoạch, phương án kỹ thuật, nguồn lực và nhận được sự đồng thuận cao để làm trước. “Dễ làm trước, khó làm sau”, “làm điểm, rút kinh nghiệm rồi mới nhân rộng” trở thành cách tiếp cận phù hợp với một cuộc vận động mà yếu tố tự nguyện được đặt lên hàng đầu.

Phương châm được xác định rõ là “Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận tuyên truyền, vận động và giám sát, nhân dân tự nguyện tham gia và thụ hưởng”.

Cách làm này cũng giúp phân định rõ vai trò của từng chủ thể. Cấp ủy không làm thay chính quyền, chính quyền không chỉ dừng ở vận động, Mặt trận vừa tuyên truyền vừa giám sát, còn người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trực tiếp tham gia quyết định và đóng góp cho công trình.



Nếu chỉ nhìn vào số hộ hiến đất, diện tích đất hay giá trị tài sản thì vẫn chưa thể thấy hết ý nghĩa của phong trào. Điều đáng kể hơn là cách một chủ trương được đưa xuống cơ sở mà không biến thành áp lực đối với người dân. Ở đó, người dân được quyền biết, quyền bàn, quyền giám sát và tự quyết định phần đóng góp của mình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế Nguyễn Chí Tài phát biểu tại lễ phát động phong trào "Hiến đất mở đường" giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Trần Hòe.

Định hướng phong trào "Hiến đất mở đường" giai đoạn 2026–2030, ông Nguyễn Chí Tài- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế, cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình như “Khu dân cư đồng thuận hiến đất mở đường”, “Tuyến đường Đại đoàn kết”, “Dòng họ chung sức mở đường”, “Ban Công tác Mặt trận khéo vận động”; đồng thời phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, trưởng họ và những người có uy tín trong cộng đồng.

Từ những tuyến đường được mở bằng sự tự nguyện của người dân, có thể thấy một điều giản dị nhưng có ý nghĩa lâu dài: Chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân nhìn thấy mình trong chủ trương ấy.

Và khi người dân đã đồng thuận, một phần đất của mỗi gia đình có thể trở thành con đường chung của cả cộng đồng. Đó cũng là giá trị lớn nhất mà phong trào “Hiến đất mở đường” ở Huế đang lan tỏa: Không chỉ mở rộng những tuyến đường về mặt địa lý, mà còn tạo thêm một con đường kết nối giữa chủ trương, trách nhiệm của hệ thống chính trị và niềm tin của nhân dân...