HIẾN ĐẤT MỞ ĐƯỜNG VÀ BÀI HỌC "Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN": Từ tấc đất vì cộng đồng đến những con đường mở lối tương lai (bài 1)

Khi sức dân trở thành nguồn lực phát triển

Con đường đi qua làng Cổ Lão (tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà) hiện đã khác xa trước đây. Con đường dài khoảng 1,2km này từng chỉ rộng chừng 1,5m, thấp trũng, lầy lội mỗi khi mưa lớn. Việc đi lại của người dân vì vậy rất khó khăn, hoạt động vận chuyển nông sản cũng bị ảnh hưởng.

Để con đường được mở rộng, người dân trong làng Cổ Lão đã tự nguyện hiến gần 1.500m² đất sản xuất và đóng góp 500 triệu đồng tiền mặt. Sau khi có mặt bằng, tuyến đường được nâng cao cốt nền, mở rộng lên hơn 5,5m và đổ bê tông.

Tuyến đường đi qua làng Cổ Lão (tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà) được nâng cao cốt nền, mở rộng lên hơn 5,5m và đổ bê tông sau khi người dân tự nguyện hiến gần 1.500m² đất. Ảnh: Trần Hòe.

Ông Phạm Văn Thọ (74 tuổi), là một trong những hộ dân đã hiến đất mở tuyến đường này. Gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 200m² đất lúa và đất hoa màu.

Với người dân nông thôn, đất sản xuất là tài sản gắn với cuộc sống của gia đình, nên quyết định nhường đất không phải chuyện dễ dàng. Nhưng theo ông Thọ, nếu mỗi gia đình giữ lại phần đất của mình mà con đường vẫn chật hẹp thì cả làng đều chịu thiệt.

"Con đường mới giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, con em đến trường an toàn hơn, việc vận chuyển nông sản cũng không còn vất vả như trước", ông Thọ chia sẻ.



Ông Trần Cung (tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà) cũng đã tự nguyện hiến gần 300m² đất sản xuất nông nghiệp của gia đình để mở đường.

Đó là những quyết định không dễ dàng khi “tấc đất" là "tấc vàng”. Nhưng khi con đường được mở, lợi ích quay trở lại với chính người dân: Đi lại thuận tiện hơn, không gian sống được cải thiện, việc sản xuất, kinh doanh có thêm điều kiện phát triển.

Từ câu chuyện ở làng Cổ Lão, có thể thấy giá trị của việc hiến đất không chỉ nằm ở diện tích đất được bàn giao. Điều quan trọng hơn là từ phần đất của từng gia đình đã hình thành một công trình phục vụ cả cộng đồng.

Những câu chuyện như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các địa phương ở TP.Huế. Ở phường Thanh Thủy, 22 hộ dân tại tổ dân phố Thủy Phương 6 đã đồng thuận hiến 2.886,6m² đất để mở rộng 3 tuyến kiệt thuộc đường Dạ Lê.

Tuyến đường mới khang trang được xây dựng từ phong trào "Hiến đất mở đường" giúp người dân làng Cổ Lão thuận tiện trong đi lại, sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Trần Hòe.

Ông Nguyễn Đình Chiến tự nguyện hiến gần 530m² đất vườn, có giá trị thị trường hơn 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Bình hiến hơn 500m² đất tại 3 vị trí. Gia đình ông Nguyễn Văn Quảng chấp nhận hiến 100m² đất mặt tiền.

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một phần đất khác nhau, nhưng điểm chung là họ nhìn thấy lợi ích của con đường sau khi hoàn thành.

Tại phường Phong Thái, những phần đất được người dân nhường lại cũng tạo mặt bằng để triển khai nhiều công trình. Bà Hoàng Thị Thư (tổ dân phố An Lỗ) hiến 212m², ông Nguyễn Phương Nam (tổ dân phố An Lỗ) hiến 130,2m², ông Hồ Ngọc Thế Minh (tổ dân phố Cổ Bi) hiến 94,3m², bà Hồ Thị Luyến (tổ dân phố Đông Hiền) hiến 82,5m²... Phía sau mỗi con số là một câu chuyện về "lòng dân" của một gia đình.



Hàng trăm tỷ đồng từ lòng dân và những con đường mới khang trang

Nếu chỉ nhìn từng trường hợp riêng lẻ, có thể chưa thấy hết quy mô của phong trào "Hiến đất mở đường" ở TP.Huế. Trong giai đoạn 2025–2026, toàn thành phố có 1.082 hộ gia đình tự nguyện hiến gần 140.000m² đất các loại.

Từ nguồn mặt bằng này, hơn 93km đường giao thông kiệt, hẻm, đường liên thôn, liên phường được nâng cấp, mở rộng. Tổng giá trị quyền sử dụng đất mà người dân tự nguyện đóng góp được ước tính hơn 162 tỷ đồng.

Đây là nguồn lực được hình thành từ chính người dân, góp phần giảm áp lực cho ngân sách trong đầu tư hạ tầng, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương đầu tư và khả năng triển khai trên thực địa.

Tuyến đường qua làng Dương Sơn (tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà) được xây dựng khang trang sau khi người dân đồng thuận hiến đất. Ảnh: Trần Hòe.

Tại xã Nam Đông, người dân đã tự nguyện hiến gần 60.000m² đất. Phường Phong Thái vận động nhân dân hiến hơn 32.800m² đất để thực hiện 9 công trình, dự án; riêng trong một năm thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đã vận động người dân hiến 2.944,6m² đất.

Ở xã Long Quảng, người dân tự nguyện bàn giao gần 17.000m² đất để làm đường. Phường Hương Trà có 156 hộ dân tự nguyện hiến hơn 13.000m² đất để triển khai 4 công trình giao thông với tổng chiều dài khoảng 3km. Tại xã Phú Vinh, 15 hộ gia đình hiến gần 3.746m² đất, với giá trị ước tính khoảng 3,7 tỷ đồng.

Còn tại phường Kim Trà, người dân hiến hơn 2.250m² đất, đóng góp hơn 800 triệu đồng tiền mặt cùng hàng ngàn ngày công để bê tông hóa 5,4km đường kiệt và triển khai 6 tuyến đường giao thông trục chính.

Ở tổ dân phố Thanh Lương, phường Kim Trà, 62 hộ dân sống dọc tuyến đường Đặng Huy Tá đã đồng thuận hiến đất và tài sản trên đất với tổng trị giá ước tính khoảng 4,3 tỷ đồng.

Tại tổ dân phố Hương Sơn, người dân chung sức hiến 2.590m² đất và đóng góp hơn 1 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường trục chính qua làng Cổ Lão và làng Dương Sơn.



Tại phường Phong Thái, nhờ lan tỏa phong trào "Hiến đất mở đường", hàng loạt công trình giao thông đã khởi công từ tháng 5/2026.

Trong đó có tuyến đường từ đường tỉnh 11C đi miếu Bà dài hơn 640m; tuyến đường liên tổ dân phố Cao Xá dài 530m; các tuyến Cổ Bi 1, Cổ Bi 2 nối đường tỉnh 11B; tuyến đường dân sinh tổ dân phố Phò Ninh dài gần 200m; tuyến đường từ nhà ông Thiều đến ông Thư ở tổ dân phố Đông Lâm dài hơn 340m. Các công trình này có điểm chung là mặt bằng đã được người dân bàn giao sạch mà không yêu cầu bồi thường.

Những con số này cho thấy phong trào “Hiến đất mở đường” không còn là câu chuyện của một vài tuyến đường hay một vài hộ dân. Khi được tổ chức đúng cách, sự tự nguyện đã trở thành một nguồn lực xã hội quan trọng.



Nhờ lan tỏa phong trào "Hiến đất mở đường", hàng loạt công trình giao thông ở phường Phong Thái, TP.Huế được triển khai xây dựng. Ảnh: Tiến Dũng.

Một con đường được mở rộng không đơn thuần là thêm vài mét chiều rộng mặt đường. Đằng sau đó là khả năng kết nối dân cư, vận chuyển hàng hóa, tiếp cận trường học, cơ sở y tế, dịch vụ và các công trình công cộng thuận lợi hơn.

Ở những khu vực trước đây đường quá hẹp, xe cứu hỏa, xe cứu thương hoặc phương tiện thu gom rác gặp khó khăn khi tiếp cận, việc mở đường còn trực tiếp tác động đến chất lượng cuộc sống và an toàn của người dân. Bởi vậy, điều người dân nhận lại sau khi hiến đất không chỉ là một tuyến đường mới mà còn là một không gian sống được cải thiện.



Ông Nguyễn Chí Tài- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế, đánh giá hạ tầng giao thông có vai trò như “mạch máu” của nền kinh tế, tạo động lực mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có nguồn lực từ nhân dân, có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, để sức dân được phát huy, yếu tố cốt lõi vẫn là tạo dựng sự đồng thuận và niềm tin.

Thực tế ở TP.Huế cho thấy, khi người dân nhìn thấy con đường phục vụ chính cuộc sống của mình, nhìn thấy sự công khai trong chủ trương và thấy phần đóng góp của mình được sử dụng đúng mục đích, họ sẵn sàng chia sẻ lợi ích riêng với cộng đồng.

Một phần đất hôm nay có thể là tài sản của một gia đình, nhưng khi phần đất ấy trở thành con đường, giá trị của nó được nhân lên đối với cả cộng đồng.

Vì thế, những con đường đã và đang mở ở Huế không chỉ được đo bằng chiều dài bao nhiêu km hay bao nhiêu diện tích đất đã hiến. Ở một nghĩa rộng hơn, đó là những con đường được mở từ sự đồng thuận, từ niềm tin và từ cách người dân đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của chính gia đình mình.