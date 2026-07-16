Hòa Khánh đặt mục tiêu 10.000 doanh nghiệp, hướng tới trở thành trung tâm khởi nghiệp của Đà Nẵng

Ngày 16/7, UBND phường Hòa Khánh đã phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 với chủ đề "Đầu tư Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế".

Khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng đến xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, tài chính và logistics của khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: T.H.

Theo ông Bửu, để hiện thực hóa mục tiêu đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phải trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.

Đánh giá cao việc phường Hòa Khánh chủ động tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia theo mô hình liên kết "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế", lãnh đạo UBND thành phố đề nghị địa phương khẩn trương xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu cụ thể, lộ trình rõ ràng.

Đồng thời, phường cần duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và kết nối các nguồn vốn đầu tư.

Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Đinh Việt Hòa phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: T.H.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cùng các trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp, Hòa Khánh sẽ trở thành điểm sáng về đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp của khu vực, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới", ông Bửu nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Đinh Việt Hòa, sự phát triển và thịnh vượng của bất kỳ quốc gia nào cũng được quyết định bởi năng lực sáng tạo của đội ngũ doanh nhân và các nhà sáng lập doanh nghiệp.

Ông Hòa cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang đứng trước thời cơ phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đối mặt nhiều rào cản cần tháo gỡ.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: T.H.

Tại diễn đàn, ông Hòa chỉ ra 3 thách thức lớn mà các startup đang gặp phải, gồm: Thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và thị trường; chuyển hóa kết quả nghiên cứu, tri thức thành sản phẩm thực tiễn; kết nối khát vọng khởi nghiệp với các nguồn lực tài chính, quỹ đầu tư và dòng vốn quốc tế.

Theo ông Hòa, chỉ khi giải quyết được đồng thời 3 bài toán trên, hệ sinh thái khởi nghiệp mới có thể phát triển bền vững, tạo ra nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Hòa Khánh sở hữu lợi thế lớn để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ cho biết địa phương có diện tích hơn 40,93 km² với quy mô dân số trên 125.000 người.

Đây là địa bàn tập trung 3 trường đại học lớn với hàng chục nghìn sinh viên, đồng thời là nơi đặt 3 khu công nghiệp lớn của thành phố. Hiện toàn phường có hơn 3.100 doanh nghiệp và trên 2.000 hộ kinh doanh đang hoạt động.

"Hòa Khánh đặt mục tiêu phát triển lên 10.000 doanh nghiệp trong những năm tới", ông Vũ cho biết.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc diễn đàn. Ảnh: T.H.

Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, cộng đồng doanh nghiệp đông đảo cùng hệ thống trường đại học và khu công nghiệp giúp địa phương có nhiều điều kiện để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mang tính khác biệt.

Ông Vũ khẳng định chính quyền địa phương cam kết luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển công nghệ.

Các đại biểu tham dự tại diễn dàn. Ảnh: T.H.

Ngay sau diễn đàn, Hòa Khánh sẽ kết nối các chuyên gia, trường đại học và doanh nghiệp để thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời kêu gọi thành lập quỹ đầu tư và hội khởi nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho các ý tưởng sáng tạo.

Kết nối "4 nhà", mở rộng nguồn lực cho đổi mới sáng tạo

Không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 còn được kỳ vọng tạo không gian kết nối giữa chính quyền, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các quỹ đầu tư để thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 do UBND phường Hòa Khánh phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức. Ảnh: T.H

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra 3 phiên đối thoại chuyên đề gồm: "Khởi nghiệp - Đầu tư - Đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế"; "Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp từ chính quyền cơ sở"; "Chia sẻ kinh nghiệm, kiến tạo hợp tác và Chương trình hành động".

Các phiên thảo luận được kỳ vọng sẽ đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường liên kết giữa khu vực công và khu vực tư, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Với lợi thế hội tụ trường đại học, khu công nghiệp, doanh nghiệp cùng sự đồng hành của chính quyền và Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Hòa Khánh đang hướng đến mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng mới về đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố trở thành trung tâm khởi nghiệp của khu vực.