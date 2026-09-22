Hoà Phát Dung Quất dự kiến thời gian “trình làng” sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên

Chiều 22/9, thông tin từ Truyền thông tập đoàn Hoà Phát cho biết đến thời điểm này, dự án nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, KKT Dung Quất đã hoàn thành gần 70%.

Dự án nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, KKT Dung Quất. Ảnh: NN

Hiện chủ đầu tư dự án đang đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng để thực hiện các phần việc tiếp theo.

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Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng ban dự án cho biết, nhà thầu đang tập trung thi công cùng lúc nhiều hạng mục mặt bằng, kết cấu nhà xưởng, đường vận chuyển, cầu trục đến các hệ thống điện, nước và hạ tầng phụ trợ; khu vực nào đủ điều kiện sẽ bàn giao để tiến hành lắp đặt thiết bị.

Theo đó đến tháng 10/2026, nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị dưới sự giám sát, phối hợp kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS.

Song song với đẩy mạnh tiến độ thi công dự án, Hòa Phát phối hợp với Tập đoàn SMS và Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa tổ chức đào tạo cho đội ngũ kỹ sư, nhân sự kỹ thuật để có thể nhanh chóng nhận chuyển giao công nghệ, sẵn sàng làm chủ sản xuất và vận hành nhà máy ổn định.

Nhà máy sẽ sử dụng dây chuyền công nghệ từ Tập đoàn SMS group (Đức). Ảnh: NN

Dự kiến đến quý I/2027, Hòa Phát Dung Quất sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, để kịp thời phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia.

Theo đó các sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy sản xuất, bao gồm ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục; các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác.

Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát sản xuất đạt chiều dài lên đến 100m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng ray vượt trội…được kiểm soát hình học thanh ray chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong, nhằm đảm bảo chất lượng ray thép hoàn hảo trước khi đưa ra thị trường.

Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào sản xuất và cho ra lò sản phẩm đầu tiên vào quý I/2027

Sản phẩm từ nhà máy sẽ tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, bao gồm EN 3674 (Châu Âu), JIS E1101 (Nhật Bản), GB/T 2585 (Trung Quốc) và TB/T 2344 (Trung Quốc), đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong ngành giao thông và công nghiệp nặng.

Được biết nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được khởi công vào tháng 12/2025, có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ từ Tập đoàn SMS group (Đức), trang bị hệ thống giá cán bốn trục linh hoạt có độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới.