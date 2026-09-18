Hòa thượng Thích Huệ Phước làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế

Ngày 18/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TP.Huế cùng đông đảo tăng ni, phật tử tiêu biểu.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ và phật tử. Ảnh: Nguyễn Nhi.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Khế Chơn - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng nhằm kế thừa truyền thống, phát huy đạo mạch và tiếp nối sứ mệnh phụng sự Đạo pháp - Dân tộc của Phật giáo cố đô.

Nhiệm kỳ 2026-2031 xác định chủ đề hành động "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Theo đó, Phật giáo TP.Huế tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm giữ vững truyền thống trang nghiêm, mô phạm và trí tuệ; chú trọng đào tạo tăng ni tài đức; đẩy mạnh hoằng pháp gắn với thời đại số; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo cố đô; tăng cường hoạt động từ thiện, phụng sự xã hội và củng cố khối đại đoàn kết.

Theo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo Huế hiện có 509 cơ sở tự viện và 1.875 tăng ni. Các hoạt động hoằng pháp, sinh hoạt phật tử được duy trì tại 356 niệm phật đường, 147 đạo tràng và 200 đơn vị gia đình phật tử.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác an sinh xã hội được triển khai với kinh phí vận động gần 100 tỷ đồng. Giáo hội đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế trao tặng bảng tượng trưng ủng hộ 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế. Ảnh: Trang Phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý tăng ni, nguồn lực tài chính và hạ tầng hành chính chưa đồng bộ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 với 10 định hướng trọng tâm. Trong đó, Phật giáo TP.Huế tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản trị Giáo hội, phát triển công tác tăng sự và đào tạo nhân sự kế thừa.

Cùng với đó là phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Huế trong thời đại mới, đẩy mạnh hoằng pháp trên nền tảng số, nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu học thuật; phát triển chương trình phật học cho cư sĩ, phật tử và thanh thiếu niên gia đình phật tử.

Phật giáo TP.Huế cũng định hướng triển khai công tác từ thiện xã hội theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn; đồng hành với sự phát triển của đô thị di sản, đô thị thông minh; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế và giữ vững tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tuân thủ pháp luật, phụng sự dân tộc.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế trao tặng bảng tượng trưng 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế để hỗ trợ xây dựng 5 nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khoản kinh phí được trích từ nguồn đóng góp của tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Ra mắt 104 thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trang Phương.

Tại Đại hội, đại biểu cũng tiến hành quy trình nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, Đại hội thống nhất cung thỉnh 14 vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế; suy cử 104 thành viên Ban Trị sự, gồm 34 vị thường trực, 60 ủy viên và 10 ủy viên dự khuyết.

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế nhiệm kỳ 2026-2031. Hòa thượng Thích Phước Minh làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự.

Ban Thường trực Ban Trị sự nhiệm kỳ mới có 5 Phó Trưởng ban gồm Hòa thượng Pháp Tông, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Thượng tọa Thích Nguyên Đạt và Thượng tọa Thích Lương Nguyên.