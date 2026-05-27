Hòa Vang gỡ nút thắt hạ tầng tái định cư tuyến vành đai phía Tây Đà Nẵng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh vừa có buổi làm việc với xã Hòa Vang cùng các đơn vị liên quan về công tác đầu tư hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn.

Theo báo cáo, khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong và xã Hòa Phú (cũ) nay là xã Hòa Vang được triển khai nhằm tạo quỹ đất bố trí tái định cư phục vụ công tác giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.H.

Đối với dự án khu tái định cư tuyến vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong (cũ), tổng mức đầu tư hơn 148 tỷ đồng. Đến nay, khu vực này đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật gồm san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh, cấp nước và hệ thống chiếu sáng.

Dự án có 251 lô đất, trong đó đã bàn giao thực tế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh khu vực 4 và UBND xã Hòa Vang 239/251 lô.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là khu vực chưa được đầu tư tuyến đường kết nối ra Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang trước đây, nay là xã Hòa Vang, ảnh hưởng đến khả năng đồng bộ hạ tầng và khai thác quỹ đất tái định cư.

Tại khu tái định cư tuyến vành đai phía Tây ở xã Hòa Phú (cũ), tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng với quy mô 151 lô đất tái định cư và 2 lô thương mại dịch vụ. Hiện toàn bộ quỹ đất đã được bàn giao thực tế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh khu vực 4.

Hòa Vang đang tập trung gỡ nút thắt hạ tầng tái định cư tuyến vành đai phía Tây Đà Nẵng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: T.H.

Theo các đơn vị chức năng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư Hòa Phong vẫn còn nhiều vướng mắc. Cụ thể, 51 lô chưa đủ điều kiện lập thủ tục cấp giấy do chưa có đơn giá thu tiền sử dụng đất; 16 lô chưa có hệ số tính giá trị tăng thêm (hệ số K) do chuyển đổi khu tái định cư từ xã Hòa Khương (cũ) sang xã Hòa Phong (cũ).

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại kéo dài liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thiếu hệ số K; chưa có đất thực tế cũng như kết quả đo đạc, cắm mốc ngoài thực địa.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc hoàn thành các dự án tái định cư sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương, bảo đảm hạ tầng đồng bộ và nâng cao điều kiện sống của người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (bên trái) kiểm tra thực tế khu tái định cư tại xã Hòa Vang. Ảnh: T.H.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc hiện nay, ông Lê Trí Thanh cho biết sẽ tổng hợp, kiến nghị thành phố xem xét tháo gỡ. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương đề xuất giải pháp liên quan đến xác định giá đất, hệ số K, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất để sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các khu tái định cư tại xã Hòa Vang (Hòa Phong, Hòa Phú cũ) và trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các hộ dân trong vùng dự án.