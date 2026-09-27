Hoàn tất hồ sơ, thủ tục và sẵn sàng khởi công cầu đường bộ 2.200 tỷ bắc qua sông Trà Khúc

Theo lãnh đạo BQL dự án các công trình Giao thông Quảng Ngãi đến thời điểm này, hồ sơ và thủ tục liên quan để triển khai thi công xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới, đã hoàn tất và trình lên cấp thẩm quyền tỉnh xem xét, quyết định (ngày khởi công).

Cầu Trà Khúc 1 mới trong tương lai. Ảnh: ĐVCC

“Thời gian khởi công sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2026, như đã trả lời trước đó với báo chí, hay chuyển sang tháng 10/2026”, PV Etime/Dân Việt đặt câu hỏi, đại diện chủ đầu tư cho biết, cái này (thời gian khởi công cụ thể) đơn vị đã trình và đang chờ cấp thẩm quyền Quảng Ngãi quyết định.

Như vậy, sau gần 3 năm kể từ khi chọn phương án thiết kế kiến trúc; điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2023, do nhiều nguyên nhân nên đến thời điểm này, tất cả hồ sơ và thủ tục của dự án cầu Trà Khúc 1 (mới) đã hoàn thành, sẵn sàng để triển khai thi công.

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Đơn vị trúng thầu thi công phần hạng mục cầu (gói thầu số 24) là Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát - Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh

Công trình cầu Trà Khúc 1 mới có chiều dài tuyến chính 830m, tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt gần 2.200 tỷ đồng. Trong đó phần chiều dài cầu Trà Khúc 1 khoảng 590m, bề rộng cầu 28m.

Theo thiết kế, cầu Trà Khúc 1 mới có kết cấu gồm 3 vòng tròn nối tiếp nhau tạo hình tượng “đàn xe nước’’ trên sông Trà Khúc, gợi nhớ một nét văn hóa cực kỳ đặc sắc về trí thông minh, bản ngã quật cường của người dân xứ Quảng.

BQL dự án các công trình Giao thông Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án. Ảnh: CX

Công trình cầu Trà Khúc 1 mới khi hoàn thành đưa vào khai thác, không chỉ cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía Bắc, mà còn tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc và làm đẹp cho trung tâm đô thị phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trên dòng Trà Khúc đã có 7 cây cầu đường bộ được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động, gồm cầu Cổ Luỹ, cầu công trình đập dâng Trà Khúc, cầu Trà Khúc 2, cầu Trà Khúc 1, cầu Thạch Bích, cầu Phước Lộc và cầu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

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Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 mới sẽ thay thế cho cầu Trà Khúc 1 cũ, hiện đã xuống cấp và hư hỏng nặng; đồng thời trở thành cây cầu đường bộ thứ 8 ở Quảng Ngãi bắc qua dòng sông Trà Khúc.

Liên quan đến công trình cầu đường bộ bắc qua đoạn hạ lưu dòng sông này, mới đây cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã đồng ý cho chỉnh hướng tuyến dự án cầu và đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập tràn Thạch Nham, có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

Cụ thể theo dự kiến ban đầu, vị trí cầu Thạch Nham mới cách cầu tràn Thạch Nham hiện hữu 530m về phía hạ lưu, có điểm đầu đấu nối đường ĐT.623B tại Km19+420, giao với đường ĐT.623B tại Km20+733 và đầu tư đoạn đường ĐT.623B hiện trạng dài 551m.

Tuy nhiên trong quá trình rà soát lại nhận thấy hướng tuyến này của công trình nằm trong phạm vi khoanh vùng khu vực I của di tích kiến trúc cấp quốc gia Trường Lũy, ảnh hưởng đến việc bảo vệ di tích này.

Liên quan đến công trình cầu đường bộ bắc qua đoạn hạ lưu dòng sông Trà Khúc, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã đồng ý cho thực hiện dự án cầu và đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập tràn Thạch Nham, có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Ảnh: CG

Vì vậy sau khi bàn thảo, nghiên cứu trên cơ sở đề xuất 2 phương án điều chỉnh của chủ đầu tư, UBND tỉnh đã thống nhất chọn phương án 2, để trình cấp thẩm quyền quyết định.

Theo đó phương án 2 của dự án sẽ thực hiện dịch chuyển về phía hạ lưu khoảng 890m, nằm ngoài khu vực II của di tích Trường Lũy Quảng Ngãi.