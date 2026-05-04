Hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước ngày 30/6

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn gồm một gói thầu xây lắp chính (chưa bao gồm các công trình thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và hệ thống kiểm soát tải trọng xe) do doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường trúng thầu.

Đến nay, giá trị sản lượng xây lắp đạt 76% giá trị hợp đồng.

Trước đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2026 (trừ cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Hòa - hạng mục bổ sung).

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Cùng đó, kiểm soát tiến độ hằng ngày, hằng tuần... kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp trong trường hợp nhà thầu có dấu hiệu vi phạm về chất lượng hoặc chậm tiến độ so với cam kết.

Chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế và dự toán, lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thi công các hạng mục thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 30/6/2026 (cùng với các hạng mục công trình khác thuộc dự án).

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình với vai trò, trách nhiệm là chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện các ý kiến đề nghị của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông trong quá trình thi công Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thực hiện dự án, có giải pháp xử lý kịp thời trong trường hợp nhà thầu có dấu hiệu vi phạm về chất lượng hoặc chậm tiến độ so với tiến độ cam kết.

Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15km, tổng mức đầu tư hơn 1.875 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ Xây dựng khởi công ngày 7/3/2025, thời gian hoàn thành theo kế hoạch là năm 2026.

Theo phương án được duyệt, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng từ 4 làn xe phân kỳ lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100-120km/h.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận; từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.