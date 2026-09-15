Hội đồng thẩm định dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà gồm những ai?

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 1780/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136).

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Mô phỏng tuyến cao tốc tiêu chuẩn 4 làn xe. Ảnh: AI

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136).

Theo phương án đề xuất, tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà có tổng chiều dài 136km.

Điểm đầu tại Km0+00 giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm. Điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại xã Đăk Hà.

Tuyến sẽ được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt với 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Riêng đoạn tuyến qua đèo Vi ô lăk và đèo Măng Đen (khoảng 66km) có điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao và nhiều suối, khe cắt ngang, có độ chênh cao độ lớn trước và sau đèo theo hướng Đông sang Tây dự kiến đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 52.100 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng hơn 4.000 tỷ đồng; Chi phí xây dựng, thiết bị hơn 37.200 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác gần 3.000 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 7.800 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư dự án được đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

