Hội Nông dân Đắk Lắk bắt tay Agribank đưa vốn tín dụng đến gần hơn với nông dân

Ngày 3/6, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk và Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Agribank Chi nhánh Phú Yên đã ký kết thỏa thuận liên ngành nhằm tăng cường phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cho hội viên nông dân.

Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Agribank Chi nhánh Phú Yên và Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Dự lễ ký kết có ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk; ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Yên; ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Ban Công tác nông dân cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Agribank Chi nhánh Phú Yên và Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk cho biết, việc ký kết không chỉ cụ thể hóa Thỏa thuận liên ngành giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Agribank được ký cuối năm 2025, mà còn là bước đi thiết thực nhằm đưa các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến gần hơn với người dân.

Ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, phát biểu khai mạc chương trình.

Theo ông Thịnh, hơn 30 năm qua, Agribank và Hội Nông dân các cấp đã phối hợp hiệu quả trong triển khai mô hình Tổ vay vốn. Thông qua mô hình này, nguồn vốn tín dụng được đưa đến tận thôn, buôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giúp nhiều hộ nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Cũng theo Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn tỉnh có quy mô rộng lớn với nhiều vùng sinh thái và phương thức sản xuất đa dạng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bên để bảo đảm dòng vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk và ông Trương Văn Vũ, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Yên cùng khẳng định quyết tâm đồng hành với nông dân trong giai đoạn mới. Theo các đại biểu, sự phối hợp giữa Agribank và Hội Nông dân không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận ngân hàng số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và từng bước tham gia quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Ông Trương Văn Vũ, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Yên, phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk chia sẻ về định hướng đồng hành cùng nông dân.

Các chi nhánh Agribank cam kết duy trì nguồn vốn ổn định cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên hội viên nông dân, thành viên các Tổ vay vốn và các hộ sản xuất ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Tổ vay vốn, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về quản lý tài chính, sử dụng vốn vay, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất.

Bên cạnh đó, các bên sẽ đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ vay vốn, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài chính toàn diện cho người dân khu vực nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vai trò chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, nhu cầu về nguồn vốn phục vụ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng chuỗi giá trị ngày càng lớn.

Ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ ký kết.

Theo ông Ya Toan Ênuôl, thỏa thuận liên ngành sẽ tạo điều kiện để các chính sách tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn chính thống thuận lợi hơn, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả.

Chương trình phối hợp cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen ở khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn hợp pháp, an toàn cho người dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk và các chi nhánh Agribank thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung thỏa thuận, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk và các chi nhánh Agribank sẽ phối hợp tuyên truyền chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ thành lập và quản lý các Tổ vay vốn; nâng cao khả năng tiếp cận tài chính toàn diện cho hội viên nông dân; đồng thời thúc đẩy sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử và các giải pháp ngân hàng số.

Một số hình ảnh tặng hoa và chup ảnh lưu niêm

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các chi nhánh Agribank tham gia ký kết thỏa thuận liên ngành.