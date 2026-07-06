Hồi sinh những cánh đồng bỏ hoang, nông dân Đà Nẵng mở lối làm giàu từ nông nghiệp xanh

Giữa những ngày đầu hè, cánh đồng sen rộng lớn ở xã Phú Thuận rực rỡ khoe sắc dưới nắng, hương sen ngan ngát hòa cùng tiếng chim, tiếng cá quẫy nước tạo nên khung cảnh thanh bình. Ít ai ngờ rằng, nơi thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh hôm nay từng là vùng đất hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm suốt gần hai thập kỷ.

Anh Trương Quang Cường (xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) bên ao sen nở rộ của gia đình. Ảnh: L.H.

Người hồi sinh cánh đồng ấy là anh Trương Quang Cường (xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) người từng có công việc ổn định tại sân bay Đà Nẵng nhưng quyết định trở về quê vào năm 2019 để theo đuổi đam mê làm nông.

"Từ nhỏ tôi đã đam mê vườn tược, cây cối, thích nuôi trồng. Nhìn quê mình có nhiều diện tích đất trũng bỏ hoang, nguồn nước thuận lợi mà không được khai thác, trong tôi luôn thôi thúc phải làm điều gì đó để biến nơi này thành không gian xanh, có giá trị kinh tế", anh Cường chia sẻ.

Ý tưởng ấy bắt đầu từ khu đất rộng khoảng 5.000m² vốn là đất trồng lúa kém hiệu quả, khó canh tác hoa màu nên bị bỏ hoang gần 20 năm. Không chấp nhận để tài nguyên đất đai bị lãng phí, anh Cường mạnh dạn thuê máy múc cải tạo mặt bằng, đào ao, đắp bờ bao giữ nước và dẫn nguồn nước từ kênh tưới Khe Tân về cánh đồng.

Sau nhiều năm kiên trì, vùng đất hoang ngày nào đã thực sự "thay da đổi thịt". Ảnh: L.H.

Những ngày đầu lập nghiệp không hề dễ dàng. Thiếu kinh nghiệm, sen vừa trồng đã chết hàng loạt. Có thời điểm tưởng chừng phải bỏ cuộc, nhưng anh vẫn kiên trì bám ruộng, tự học hỏi kỹ thuật, nghiên cứu đặc tính cây sen và lựa chọn phương pháp sản xuất thuận theo tự nhiên để từng bước cải tạo vùng đất khó.

Không chỉ trồng sen, anh Cường còn phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn theo hướng đa giá trị nhằm tận dụng tối đa tài nguyên và tăng hiệu quả sản xuất.

Trên các bờ bao, anh trồng dừa xiêm tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan và cho thu hoạch quả; xen canh thêm cau, hồng xiêm, mây Thái, chà là, mít cùng nhiều loại cây ăn quả khác. Khu vực chăn nuôi gà, vịt được bố trí riêng theo hướng an toàn sinh học.

Du khách check-in cùng sen. Ảnh: L.H.

Hơn 6 sào được quy hoạch trồng sen kết hợp thả các loại cá tự nhiên như cá tràu, cá chép, cá rô, cá diếc; khoảng 1 sào còn lại được dành để trồng hoa súng kết hợp nuôi cá, ốc bươu đen và ốc gạo. Phần diện tích ven ao tiếp tục được cải tạo để trồng rau hữu cơ, đồng thời liên kết với người thân phát triển thêm 3 sào nuôi ốc bươu đen.

Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, các sản phẩm như hạt sen tươi, bông sen, ngó sen, củ sen, cá đồng và ốc bươu đen ngày càng được thị trường đón nhận. Hiện anh Cường đã trở thành nhà cung ứng nông sản sạch cho Furama Resort cùng nhiều nhà hàng Thái tại Đà Nẵng.

Mỗi năm, mô hình mang về cho gia đình nguồn thu hàng trăm triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động địa phương.

Không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, cánh đồng sen còn được anh Cường phát triển theo hướng du lịch trải nghiệm. Mỗi dịp hè, nhiều du khách tìm đến để ngắm sen, chụp ảnh, chèo thuyền, bắt cá, hái sen và thưởng thức những món ăn dân dã giữa không gian đồng quê.

"Tôi muốn biến nơi đây trở thành địa chỉ để những người con xa quê hay du khách ở đô thị tìm về thư giãn vào dịp cuối tuần. Ở đó, họ có thể tự tay xuống ao bắt cá, bắt ốc, hái sen, thưởng thức những ngụm nước dừa ngọt lịm tại vườn hay thưởng thức những món ăn đồng quê đúng nghĩa, được uống bát nước chè xanh An Bằng", anh Cường bày tỏ.

Xã Phú Thuận đã và đang tiếp tục đồng hành cùng người dân, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu các giải pháp để nhân rộng mô hình nông nghiệp. Ảnh: L.H.

Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Phú Thuận, mô hình kinh tế của anh Trương Quang Cường là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc khai thác lại những diện tích đất bỏ hoang bằng hướng sản xuất nông nghiệp tuần hoàn.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình, mô hình còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo thêm sinh kế, phát triển du lịch sinh thái và mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ dân có quỹ đất canh tác kém hiệu quả.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu các giải pháp để nhân rộng mô hình, góp phần biến những cánh đồng hoang thành những vùng sản xuất hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh và bền vững.