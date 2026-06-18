Hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Vietbank được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã công bố quyết định chấp thuận niêm yết cho hơn 1 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB), tương ứng vốn điều lệ gần 10.769 tỷ đồng.

Trích quyết định của HoSE.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Vietbank tăng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng. Theo phương án đã được ĐHĐCĐ 2026 thông qua, Vietbank dự kiến tăng thêm 4.779 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua 3 đợt.

Đợt 1, Ngân hàng dự kiến phát hành gần 107,7 triệu cp (tỷ lệ 10%) phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cp, giá trị phát hành gần 1.077 tỷ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn từ vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025).

Đợt 2, Ngân hàng dự kiến phát hành thêm 296,14 triệu cp (tỷ lệ 25%) cho cổ đông hiện hữu (cổ đông góp vốn mới). Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, giá trị cổ phiếu phát hành là 2.961 tỷ đồng.

Đợt 3, Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 74 triệu cp (tỷ lệ 5%) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành hơn 740 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 15.548 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, nhà băng này lãi trước thuế hơn 248 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của VietBank đạt gần 703 tỷ đồng, tăng đến 56% so với cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu ngoài lãi lại không chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu nhập của nhà băng này. Còn lãi từ dịch vụ giảm 10% so với quý cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 2%, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 49%.

Chi phí hoạt động trong quý I/2025 của tăng 14% lên 398 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 367 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. VietBank trích hơn 118 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng trong quý I/2025, tăng 31% so với cùng kỳ, tuy nhiên, kết quả lợi nhuận trước thuế quý I vẫn đạt hơn 248 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu đề ra 1.750 tỷ đồng lợi nhuận trước năm 2025, VietBank thực hiện được 14% kế hoạch sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý I/2025, tổng tài sản VietBank tăng 7% so với đầu năm 2025, lên 174.377 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 60% so đầu năm, xuống 2.840 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 29%, đạt 43.91 7 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 4% đạt 97.298 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức 2,64%.