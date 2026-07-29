Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS sắp lên HoSE: Định giá 42.000 tỷ đồng, vượt nhiều ông lớn chứng khoán

Công bố thông tin trên HoSE ngày 28/8, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) cho biết hơn 1,4 tỷ cổ phiếu của công ty sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 18/8/2026 với mã chứng khoán LPS.

Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Với mức giá này, vốn hóa thị trường của LPS ước đạt hơn 42.000 tỷ đồng.

Ở quy mô vốn hóa trên, LPS vượt nhiều công ty chứng khoán đang niêm yết như VNDirect (hơn 23.500 tỷ đồng), VIX (gần 29.000 tỷ đồng), Vietcap (hơn 21.600 tỷ đồng) và HSC (hơn 33.000 tỷ đồng).

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LPBS chính thức trở thành công ty đại chúng sau khi hoàn tất đợt IPO vào tháng 6 vừa qua. Doanh nghiệp chào bán gần 141,87 triệu cổ phiếu và phân phối hết toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Có tổng cộng 1.005 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, không bao gồm cổ đông lớn.

Trong đó, 141,77 triệu cổ phiếu đã được các nhà đầu tư đăng ký mua và hoàn tất thanh toán với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Đối với 113.400 cổ phiếu còn lại, do nhà đầu tư không đăng ký mua (98.900 cổ phiếu) hoặc không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán (14.500 cổ phiếu), HĐQT LPBS đã phân phối cho một nhà đầu tư cá nhân khác với cùng mức giá chào bán.

Sau đợt phát hành, LPBS thu về hơn 4.250 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 7 trong Top 10 doanh nghiệp cùng ngành tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, số vốn huy động được sẽ tập trung cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, gồm gần 1.820 tỷ đồng đầu tư chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi; 1.915 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ; 500 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh và hơn 21 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin.

Về hoạt động kinh doanh, LPBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 503 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ sự khởi sắc của hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong quý, doanh thu hoạt động đạt gần 1.664 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Đóng góp đáng kể là hoạt động cho vay ký quỹ với doanh thu 352 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ, cùng hoạt động đại lý phát hành chứng khoán mang về 150 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chưa ghi nhận doanh thu từ mảng này.

Ở mảng tự doanh, công ty ghi nhận lãi thuần hơn 370 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, LPBS đạt hơn 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,3 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 42% kế hoạch lợi nhuận 1.700 tỷ đồng cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 575 tỷ đồng, cũng tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của LPBS đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, danh mục tài sản tự doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 17.260 tỷ đồng, tăng 52% sau 6 tháng. Mức tăng này chủ yếu đến từ việc công ty gia tăng đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu niêm yết.

Dư nợ cho vay cũng tăng 30% so với đầu năm, lên gần 13.738 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền gửi có kỳ hạn dưới một năm đạt hơn 5.111 tỷ đồng, giảm 19% so với thời điểm đầu năm.