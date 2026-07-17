Hơn 38.400 lượt hộ dân Khánh Hòa được hỗ trợ vay vốn

Ngày 16/7, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp ban đại diện quý II/2026. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại hội sở NHCSXH tỉnh và trực tuyến đến các phòng giao dịch NHCSXH ở các địa phương.

Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh hơn 10.600 tỷ đồng (tăng 853 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tỷ lệ tăng 8,75%) với hơn 194.900 hộ dư nợ. Trong đó, dư nợ nguồn vốn Trung ương tăng 6,6%, dư nợ nguồn vốn địa phương tăng 22,8%.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh đang quản lý 22 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, trong đó 16 chương trình còn hiệu lực, 6 chương trình đã hết hiệu lực đang theo dõi và thu hồi vốn khi đến hạn.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm hơn 2.300 tỷ đồng với hơn 38.400 lượt hộ được vay vốn, tập trung vào các chương trình cho vay đối với: Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; tạo việc làm, duy trì việc làm; người chấp hành xong án phạt tù; học sinh, sinh viên;...

Chi nhánh ngân hàng ở địa phương giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho người dân trên địa bàn Khánh Hòa kịp thời.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian qua nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn đã tiếp cận được nguồn vốn ủy thác để phát triển các mô hình trồng bưởi da xanh, sầu riêng, xoài úc, măng tây xanh,... nhờ đó đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện đáng kể và tạo được công ăn việc làm tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hà đề nghị thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh bám sát chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các xã, phường tiếp tục quan tâm đến hoạt động của điểm giao dịch; thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi và thực hiện rà soát, phân tích các món vay nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ lãi tồn đọng, món vay 3 tháng không hoạt động; rà soát lập hồ sơ khách hàng đi khỏi nơi cư trú để phối hợp tìm kiếm, thu hồi nợ.