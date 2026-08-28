Hơn 4,4 tỷ đồng chi trả cho người chăn nuôi xã Cam Lâm bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi

Ngày 28/8, Phòng Kinh tế xã Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, đến nay đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành chi trả hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2025 xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung có mục tiêu năm 2026 cho UBND các xã, phường để thực hiện hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại dịch bệnh động vật (đợt 2).

Hơn 4,4 tỷ đồng chi trả cho người chăn nuôi xã Cam Lâm bị thiệt hại do dịch tả châu Phi. Ảnh:C.L

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Cam Lâm về việc hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cam Lâm (đợt 1 là 28 trường hợp).

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của UBND xã Cam Lâm về việc hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật, dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Cam Lâm (đợt 2 là 60 trường hợp).

Trong đợt này, xã Cam Lâm đã hoàn thành chi trả trực tiếp cho 88 hộ dân thuộc diện được hỗ trợ. Đây là những hộ chăn nuôi có lợn bị thiệt hại và tiêu hủy trong giai đoạn từ ngày 1/10/2025 đến ngày 9/12/2025, với tổng số lượng lợn bị tiêu hủy là 1.961 con, tương đương tổng trọng lượng 110.243 kg. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn Ngân sách Nhà nước là 4,409 tỷ đồng.

Dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ dân trên địa bàn và chính quyền địa phương xã Cam Lâm đã kịp thời hỗ trợ cho người dân. Ảnh: C.L

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, toàn bộ quy trình nhận tiền hỗ trợ đã diễn ra nhanh gọn và tuyệt đối an toàn. Tại mỗi điểm chi trả, ngoài cán bộ chuyên môn của Phòng Kinh tế và đại diện các thôn, Ban chỉ huy quân sự xã đã bố trí lực lượng các chiến sĩ dân quân tham gia hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự. Bà con nông dân khi đi nhận kinh phí đều chủ động mang theo Căn cước công dân để đối chiếu thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.

Việc hoàn thành giải ngân hơn hơn 4,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa vô cùng lớn lao, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền xã Cam Lâm, giúp giảm bớt gánh nặng thiệt hại kinh tế, tiếp thêm động lực để bà con nông dân vững tin tái đàn và ổn định cuộc sống sản xuất.