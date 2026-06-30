Nhịp sống miền Trung

Hơn 6.200 hộ dân Đà Nẵng sắp được hỗ trợ rời vùng nguy cơ thiên tai

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Diệu Bình
30/06/2026 09:44 GMT +7
HĐND TP Đà Nẵng khóa XI đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030, với tổng nguồn lực dự kiến 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 6.200 hộ dân đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI vừa thống nhất thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo tờ trình của UBND thành phố, qua rà soát nhu cầu bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai trong giai đoạn 2026-2030, toàn thành phố có khoảng 6.282 hộ cần được bố trí ổn định tại khoảng 234 khu, điểm tái định cư tập trung, điểm xen ghép và khu ổn định tại chỗ nhằm phòng tránh thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hồi tháng 11/2025, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: D.B

Trong đó, khu vực miền núi dự kiến bố trí khoảng 117 khu, điểm với 4.474 hộ có nhu cầu sắp xếp ổn định. Khu vực đồng bằng và trung du dự kiến có 117 khu, điểm (gồm 52 khu tái định cư tập trung và 65 điểm xen ghép) để bố trí cho khoảng 1.808 hộ.

Theo UBND thành phố, việc ban hành nghị quyết là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tình trạng sạt lở đất, sạt lở núi diễn biến phức tạp trong những năm gần đây. Chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ bố trí, sắp xếp dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tạo điều kiện ổn định sinh kế lâu dài.

Nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ như hỗ trợ di chuyển người và tài sản; hỗ trợ vật liệu xây dựng nhà ở; hỗ trợ đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, đường dân sinh; hỗ trợ san lấp nền nhà; hỗ trợ đất ở đối với các hộ di dân vào khu tái định cư tập trung.

Để triển khai chính sách, thành phố dự kiến bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách trong giai đoạn 2026-2030, tương đương bình quân 200 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, ngân sách cấp xã sẽ chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung nguồn lực thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

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