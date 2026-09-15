Hơn 763 tỷ đồng đầu tư nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc, Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/9/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc. Công ty Cổ phần Công nghệ xanh HLT được lựa chọn là nhà đầu tư dự án.

Dự án được triển khai tại xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hướng tới sản xuất điện từ nguồn năng lượng mặt trời, đồng thời thực hiện truyền tải và phân phối điện. Đây được xem là bước bổ sung đáng chú ý vào không gian phát triển năng lượng tái tạo của địa phương.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc tại Hà Tĩnh có công suất 49MW, diện tích 55,5ha, sản lượng 68,62 triệu kWh/năm và tổng vốn đầu tư hơn 763 tỷ đồng. Ảnh: IA

Theo quyết định chấp thuận đầu tư, Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 55,5ha. Phạm vi dự án bao gồm khu vực xây dựng nhà máy, các hạng mục phụ trợ, công trình đấu nối và mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 110kV Can Lộc.

Nhà máy được thiết kế với công suất 49MW, sản lượng điện bình quân dự kiến đạt khoảng 68,62 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 763,312 tỷ đồng, cho thấy quy mô nguồn lực đáng kể được huy động để phát triển một dự án năng lượng tái tạo tại khu vực nông thôn Hà Tĩnh.

Việc đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc góp phần khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời, bổ sung nguồn điện sạch và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh. Ảnh: IA

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự kiến 12 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất và hoàn thành trong quý IV/2027.

Đáng chú ý, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định, hoàn tất các thủ tục liên quan và khởi công trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Việc triển khai Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc không chỉ bổ sung nguồn điện từ năng lượng tái tạo mà còn mở thêm hướng khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng mặt trời tại Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, những dự án như Hồng Lộc có ý nghĩa trong việc gia tăng tỷ trọng nguồn điện sạch, hướng tới phát triển xanh và bền vững.