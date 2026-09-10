Hơn 810.000 tỷ đồng bơm ra thị trường quý II: Ngân hàng đang "đặt cược" vào đâu?

Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), tín dụng toàn hệ thống tiếp tục tăng tốc trong quý II/2026, song mức tăng phân hóa rõ giữa các ngân hàng. Dòng vốn tập trung nhiều hơn vào khu vực doanh nghiệp, trong đó cho vay kinh doanh bất động sản ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất.

Tính đến cuối quý II, dư nợ tín dụng toàn ngành đạt khoảng 15,56 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Riêng trong quý 2, tín dụng tăng thêm khoảng 811.000 tỷ đồng, tương đương 5,5% so với quý I và gấp 1,7 lần mức tăng 475.400 tỷ đồng của quý đầu năm.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng tín dụng giữa các ngân hàng có sự khác biệt đáng kể, phần nào phản ánh hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phân bổ.

Theo TCBS, tín dụng trong nửa cuối năm vẫn có khả năng được đẩy mạnh, nhưng hai yếu tố quan trọng sẽ quyết định tốc độ tăng trưởng là hạn mức tín dụng được cấp thêm và khả năng huy động vốn.

Với những ngân hàng đã gần hết dư địa tăng trưởng, tốc độ giải ngân sẽ phụ thuộc vào việc NHNN có cấp thêm hạn mức hay không. Trong khi đó, nhóm còn lại vẫn còn khoảng 5,5% dư địa tín dụng từ đầu năm, tương đương khoảng 60% tốc độ tăng trưởng tín dụng sau 6 tháng.

TCBS cũng cho rằng những điều chỉnh chính sách gần đây của NHNN, trong đó có lộ trình tăng hạn mức vay trung và dài hạn cũng như thông tin gửi Kho bạc Nhà nước vào huy động khi xác định tỷ lệ LDR, có thể góp phần giảm áp lực thanh khoản và tạo thêm dư địa để các ngân hàng mở rộng tín dụng.

Tín dụng bất động sản kinh doanh tăng nhanh

Xét theo cơ cấu ngành nghề, dòng vốn tín dụng trong quý II tiếp tục tập trung vào khu vực doanh nghiệp.

Trong 26 ngân hàng được TCBS khảo sát, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 39,6% tổng dư nợ cho vay, công nghiệp chiếm 22,2%, còn bất động sản và xây dựng chiếm khoảng 11,5%.

Xét về tốc độ tăng trưởng, cho vay kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng nhanh nhất, đạt 19,8% so với đầu năm, gần gấp đôi mức tăng 10,3% của tổng dư nợ cùng nhóm ngân hàng. Trong khi đó, tín dụng thương mại - dịch vụ tăng 11,3% và công nghiệp tăng 11,6%.

TCBS đánh giá tín dụng bất động sản vẫn là một trong những động lực dẫn dắt tăng trưởng tín dụng thời gian qua.

Cho vay doanh nghiệp tiếp tục lấn át mảng bán lẻ

Một xu hướng khác được TCBS chỉ ra là tỷ trọng cho vay doanh nghiệp tiếp tục gia tăng, trong khi cho vay khách hàng cá nhân thu hẹp.

Tại 19 ngân hàng có thuyết minh chi tiết, tỷ trọng cho vay cá nhân giảm từ 44,4% vào giữa năm 2024 xuống 39,5% vào cuối quý II/2026, tương đương giảm 2,1 điểm phần trăm chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Ngược lại, tỷ trọng cho vay doanh nghiệp, tổ chức và nhóm khách hàng khác đã tăng lên 60,5%.

Mức độ dịch chuyển cũng khác nhau giữa các ngân hàng. Nhóm có tỷ trọng cho vay cá nhân cao gồm Saigonbank với 72%, VIB 66%, Bac A Bank 60% và ACB 60%. Trong khi đó, VPBank có tỷ trọng cho vay cá nhân 38%, MB 39%, Techcombank 40%, VietinBank 41%, HDBank 45% và Vietcombank 45%.

Nhóm thiên về khách hàng doanh nghiệp gồm Nam A Bank với tỷ trọng cho vay cá nhân 12%, SHB 16%, KienlongBank và SeABank cùng ở mức 20%.

TCBS cho rằng ngay cả những ngân hàng vốn thiên về bán lẻ cũng phải dịch chuyển thêm sang cho vay doanh nghiệp để duy trì tăng trưởng khi cầu tín dụng bán lẻ suy giảm.

Đơn cử tại VIB, dư nợ khách hàng cá nhân giảm 2% so với đầu năm, trong khi cho vay doanh nghiệp tăng 17,8%, kéo tỷ trọng bán lẻ từ 69,8% xuống 65,8%. Tại ACB, tín dụng cá nhân tăng 5,1%, thấp hơn đáng kể mức tăng 14,3% của khách hàng doanh nghiệp, khiến tỷ trọng bán lẻ giảm từ 61,9% xuống 59,9%.

Theo tính toán của TCBS, nếu chỉ dựa vào tín dụng bán lẻ, dư nợ VIB đã giảm khoảng 1,4% và ACB chỉ tăng hơn 3% trong nửa đầu năm. Phần dư nợ doanh nghiệp đóng góp chính giúp hai ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng lần lượt 4% và 8,6%.

Từ những diễn biến trên, TCBS đánh giá cho vay doanh nghiệp vẫn sẽ là trụ cột tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm. Động lực đến từ việc giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh và các dự án quan trọng bước vào giai đoạn triển khai, qua đó duy trì nhu cầu vốn của doanh nghiệp ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, thị trường bất động sản nhiều khả năng còn trầm lắng trong nửa cuối năm, khiến nhu cầu vay mua nhà và đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tiếp tục suy yếu. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng tín dụng được dự báo tiếp tục nghiêng về những ngân hàng có thế mạnh cho vay doanh nghiệp và quan hệ với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Tỷ trọng cho vay dài hạn tiếp tục đi lên

Cùng với sự dịch chuyển về đối tượng khách hàng, cơ cấu kỳ hạn cho vay của các ngân hàng cũng đang thay đổi.

Tỷ trọng dư nợ dài hạn toàn ngành tăng từ 30% vào quý I/2025 lên 33,2% vào quý II/2026. Ngược lại, tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm từ 56,9% xuống 52,6%, còn trung hạn tăng lên 14,2%.

Riêng 6 tháng đầu năm, dư nợ dài hạn tăng 11,2% và trung hạn tăng 10,9%, gần gấp đôi mức tăng 6,9% của tín dụng ngắn hạn. TCBS cho rằng diễn biến này phản ánh dòng vốn đang dịch chuyển vào các dự án bất động sản và hạ tầng có chu kỳ giải ngân dài, trong khi nhu cầu vốn lưu động và tiêu dùng tăng chậm hơn.

TCBS dự báo tỷ lệ cho vay dài hạn có thể tiếp tục gia tăng trong nửa cuối năm khi tiến độ giải ngân các dự án lớn tăng tốc và NHNN nới dần lộ trình tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Theo nhóm phân tích, thay đổi này có thể giúp những ngân hàng có danh mục dài hạn cao giảm bớt áp lực về vốn, cải thiện lợi suất tài sản và NIM, song đồng thời làm gia tăng rủi ro kỳ hạn và áp lực huy động nguồn vốn trung, dài hạn.