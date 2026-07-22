Hòn Dung (Khánh Sơn) hơi thở văn hóa Raglai giữa buôn làng làm say đắm du khách

Theo tìm hiểu của PV, nằm nép mình giữa đại ngàn xã Khánh Sơn hùng vĩ, điểm du lịch cộng đồng Hòn Dung hiện lên như một bức tranh thủy mặc đượm màu nguyên sơ. Không xô xà, ồn ào như những phố biển tấp nập của Khánh Hòa, Hòn Dung đón du khách bằng tiếng suối reo gập gềnh, hương vị sầu riêng nồng nàn hòa quyện trong sương sớm và trên hết là tấm lòng chân chất, đượm tình của đồng bào Raglai nơi đây.

Điểm du lịch cộng đồng Hòn Dung, xã Khánh Sơn đang trình diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân và du khách. Ảnh: KS

Để đến được nơi đây, du khách phải có hành trình vượt qua những cung đường đèo uốn lượn chìm trong mây ngàn sẽ đưa du khách đến với Hòn Dung. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nơi này mở ra một không gian thiên nhiên xanh mướt, nơi những tán rừng nguyên sinh ôm trọn lấy buôn làng.

Chị Nguyễn Thị Mai (một người dân sống ở xã Cam Lâm, Khánh Hòa) khám phá điểm du lịch Hòn Dung cho biết: "Đứng ở Hòn Dung, hít hà bầu không khí trong lành, mọi mệt mỏi đường xa dường như đã tan biến. Nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, những dòng suối trong veo len lỏi qua từng ghềnh đá và các khu vườn cây trái trù phú khi tham quan, khám phá tôi càng thích thú. Đặc biệt, thứ tài sản vô giá mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng núi rừng Khánh Sơn, chắn chắc tôi cùng người thân sẽ giới thiệu cho bạn bè điểm hấp dẫn du lịch nơi đây. Đến đây, mô hình du lịch cộng đồng không đơn thuần là chuyến đi tham quan thụ động, mà là một hành trình trải nghiệm và hòa nhập thực sự".

Điểm du lịch cộng đồng Hòn Dung đang là điểm hấp dẫn cho các du khách mỗi khi đặt chân đến đây. Ảnh: K.S

Đến Hòn Dung mà chưa thưởng thức ẩm thực địa phương thì xem như chưa trọn vẹn. Du khách sẽ khó lòng quên được vị dẻo thơm của cơm lam ống nứa, gà nướng mật rừng đậm vị hay những món rau rừng tươi ngon chấm muối ớt xanh. Đặc biệt, Khánh Sơn vốn nổi danh là "thủ phủ sầu riêng" của miền Trung; vào mùa trái chín, Hòn Dung khoác lên mình hương thơm quyến rũ. Du khách có thể tự tay hái và thưởng thức những múi sầu riêng cơm vàng, hạt lép ngọt lịm ngay tại vườn.

Đến Hòn Dung, xã Khánh Sơn du khách ngoài xem văn nghệ còn thưởng thức các món ẩm thực rất ngon do người dân địa phương làm ra. Ảnh: K.S

Bà Nguyễn Thị Kim -Phó Trưởng phòng văn hóa - xã hội xã Khánh Sơn cho biết, việc phát triển du lịch cộng đồng tại Hòn Dung không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực nhất mà còn mở ra hướng đi mới cho bà con nơi đây. Nhờ du lịch, văn hóa Raglai được nâng niu, gìn giữ, đồng thời tạo nguồn sinh kế bền vững, giúp người dân từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nơi đây, cứ vào thứ 7 hàng tuần sẽ biểu diễn văn hóa văn nghệ, trưng bày giới thiệu nông sản, ẩm thực phục vụ người dân, du khách gần xa.



