HoSE đón 2,66 tỷ cổ phiếu mới: LPS gặp áp lực giảm sàn, DMX chia cổ tức 'khủng' 40%

Trong tháng 8/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đón thêm hai tân binh là CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS, mã: LPS) và CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX), với tổng cộng hơn 2,66 tỷ cổ phiếu niêm yết. Tại mức giá tham chiếu trong ngày chào sàn, hai doanh nghiệp có tổng vốn hóa khoảng 143.000 tỷ đồng.

Xét về số lượng cổ phiếu, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS, mã: LPS) dẫn đầu với hơn 1,4 tỷ đơn vị niêm yết. Cổ phiếu LPS chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 18/8 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 42.000 tỷ đồng tại thời điểm chào sàn.

Trước khi niêm yết, LPBS trở thành công ty đại chúng sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 6/2026. Qua đợt phát hành, công ty chứng khoán thu về hơn 4.250 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086 tỷ đồng, đứng thứ 7 trong Top 10 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Diễn biến cổ phiếu LPS sau khi lên sàn lại không duy trì được mức giá tham chiếu. Mã này ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên, nhưng sau đó liên tục đi xuống và có phiên giảm sàn. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, LPS dừng ở mức 26.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 13% so với giá tham chiếu ngày niêm yết.

Đứng thứ hai về quy mô cổ phiếu niêm yết trong giai đoạn này là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX), với hơn 1,26 tỷ cổ phiếu. DMX chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8 với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 101.000 tỷ đồng.

Điện Máy Xanh là thành viên của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã: MWG). Doanh nghiệp hoàn tất IPO vào tháng 6/2026, phân phối hơn 166 triệu cổ phiếu, tương đương 93% tổng lượng chào bán. Với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, Điện Máy Xanh huy động gần 13.300 tỷ đồng.

Trong hệ sinh thái MWG, Điện Máy Xanh hiện quản lý các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị Apple chính hãng. Bên cạnh mảng bán lẻ cốt lõi, doanh nghiệp còn mở rộng nguồn thu từ các dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt thiết bị.

Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi lên sàn, ngày 19/8, Điện Máy Xanh chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Cổ tức đã được thanh toán vào ngày 26/8.

Trên thị trường, DMX có 4 phiên giao dịch đầu tiên ghi nhận diễn biến tích cực, sau đó chịu áp lực điều chỉnh, cùng với tác động kỹ thuật từ việc chia cổ tức. Kết thúc phiên 28/8, cổ phiếu đóng cửa ở mức 79.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn một chút so với giá tham chiếu ngày chào sàn.

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Làn sóng IPO 2026: HAGL Investment, DatVietVAC rục rịch lên sàn HoSE

Không chỉ đón 2 tân binh mới trong tháng 8, danh sách doanh nghiệp hướng tới HoSE trong thời gian tới vẫn còn nhiều cái tên. Hiện có 3 doanh nghiệp đang thực hiện IPO và đặt mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên sàn này.

Trong đó, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Investment), công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), chào bán 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về tối đa 1.139 tỷ đồng.

CTCP DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thực hiện IPO 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền có thể huy động khoảng 611 tỷ đồng.

Còn CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo) chào bán 16,1 triệu cổ phiếu với giá 48.900 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 787 tỷ đồng.

Ở nhóm chứng khoán, Chứng khoán HD (HDS) và Chứng khoán Capital (CAS) cũng có kế hoạch thực hiện IPO và niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2026.