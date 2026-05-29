Tài chính nông nghiệp

HoSE yêu cầu Lương thực A An giải trình về việc mã AAN tăng trần 5 phiên liên tiếp

+ aA -
L. Anh
29/05/2026 12:37 GMT +7
Dữ liệu cho thấy, mã AAN đã ghi nhận tăng kịch biên độ 5 phiên liên tiếp kể từ phiên chào sàn ngày 22/5 đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã phát đi thông báo yêu cầu CTCP Lương thực A An (HoSE: AAN) giải trình và thực hiện công bố thông tin bất thường, liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp trong thời gian gần đây.

Dữ liệu cho thấy, từ ngày 22/5 đến 28/5, cổ phiếu AAN duy trì chuỗi 5 phiên tăng hết biên độ, qua đó nâng tổng mức tăng lên hơn 56%.

Theo đó, giá cổ phiếu AAN từ vùng 15.000 đồng/cp đã leo lên 23.450 đồng/cp.

Diễn biến cổ phiếu AAN. NGuồn: Fireant.vn.

Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra ngay sau khi 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức được đưa lên sàn HoSE vào ngày 22/5 với mức giá tham chiếu 15.000 đồng/cp.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, mã này tăng kịch biên độ lên 18.000 đồng/cp, qua đó đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 1.170 tỷ đồng. Đà tăng kéo dài các phiên sau đó tiếp tục đẩy quy mô vốn hóa lên trên 1.500 tỷ đồng.

Về doanh nghiệp, Lương thực A An thành lập tháng 1/2021 trên nền tảng mảng kinh doanh gạo của Tập đoàn Tân Long. Ban đầu, vốn điều lệ thực góp đạt 100 tỷ đồng; trong đó Tân Long nắm 75%, hai cổ đông cá nhân là ông Võ Quang Hải và ông Trần Hữu Vinh mỗi người 12,5%.AAN có hai công ty con gồm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yên Đăng và Công ty TNHH Gạo A An - Oryza.

Tháng 7/2023, công ty tăng vốn lên 350 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông thay đổi đáng kể khi CTCP Siba Holdings nắm 52,14% và trở thành công ty mẹ, còn Tân Long giảm xuống 44,29%. Sau đó, Tân Long thoái toàn bộ vốn, Siba Holdings tiếp tục duy trì tỷ lệ chi phối 52,14% đến cuối năm 2025.

Vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp tính đến 31/12/2025 là 650 tỷ đồng.

Loạt giao dịch vay nợ trước thềm niêm yết hé lộ khối tài sản lớn của Chủ tịch Gạo sạch A An

Siba Holdings là thành viên trong hệ sinh thái Tân Long do ông Trương Sỹ Bá sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Ông Trương Mạnh Linh, Chủ tịch HĐQT A An là con trai ông Trương Sỹ Bá, đồng thời có liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết khác trong hệ sinh thái như CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) và CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (HOSE: SBG).

Về quy mô hoạt động, Lương thực A An hiện vận hành 3 nhà máy chế biến gồm Nhà máy gạo Yến Đăng tại An Giang, Nhà máy gạo Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang) và Nhà máy gạo Hòa Bình. Tổng diện tích khoảng 63.000 m2, công suất sấy hơn 4.000 tấn/ngày và sức chứa 54.000 tấn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Lương thực A An đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng và lãi sau thuế 58 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 29% so với kết quả năm 2025.

Trong quý I/2026, AAN ghi nhận doanh thu 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng, tăng tương ứng 8% và 86% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Lương thực A An đạt 18% kế hoạch doanh thu và 16% lợi nhuận năm.

Tham khảo thêm
Kỳ vọng mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ kết nối Việt Nam - Thái Lan

Kỳ vọng mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ kết nối Việt Nam - Thái Lan

Chuyển đổi xanh trở thành “chìa khóa” cạnh tranh của doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên

Chuyển đổi xanh trở thành “chìa khóa” cạnh tranh của doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên

Giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku không đạt yêu cầu, Phó Chủ tịch Gia Lai ra 'tối hậu thư'

Giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku không đạt yêu cầu, Phó Chủ tịch Gia Lai ra "tối hậu thư"

Tags:

Cùng chuyên mục

Huế đặt mục tiêu phát triển 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên

Huế đặt mục tiêu phát triển 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên

Gần 1 triệu thành viên, hơn 215.000 tỷ đồng dư nợ: Từ tổ vay vốn đến sức bật kinh tế nông thôn

Gần 1 triệu thành viên, hơn 215.000 tỷ đồng dư nợ: Từ tổ vay vốn đến sức bật kinh tế nông thôn

Cơn sốt vàng mới khiến miền Tây nước Mỹ dậy sóng: Thị trấn nhỏ giữa sa mạc chia rẽ vì dự án khai thác vàng khổng lồ

Cơn sốt vàng mới khiến miền Tây nước Mỹ dậy sóng: Thị trấn nhỏ giữa sa mạc chia rẽ vì dự án khai thác vàng khổng lồ

Hai nút thắt chưa có phương án tháo gỡ cho nhập khẩu ngành đường

Hai nút thắt chưa có phương án tháo gỡ cho nhập khẩu ngành đường

Loài cây dại giống dứa khổng lồ đang giúp nông dân kiếm bộn tiền

Loài cây dại giống dứa khổng lồ đang giúp nông dân kiếm bộn tiền

Điều gì khiến lợi nhuận Kiên Hùng (KHS) giảm hơn 62% trong quý I/2026?

Điều gì khiến lợi nhuận Kiên Hùng (KHS) giảm hơn 62% trong quý I/2026?

Cùng chuyên mục

Huế đặt mục tiêu phát triển 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên

Huế đặt mục tiêu phát triển 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên

Gần 1 triệu thành viên, hơn 215.000 tỷ đồng dư nợ: Từ tổ vay vốn đến sức bật kinh tế nông thôn

Gần 1 triệu thành viên, hơn 215.000 tỷ đồng dư nợ: Từ tổ vay vốn đến sức bật kinh tế nông thôn

Cơn sốt vàng mới khiến miền Tây nước Mỹ dậy sóng: Thị trấn nhỏ giữa sa mạc chia rẽ vì dự án khai thác vàng khổng lồ

Cơn sốt vàng mới khiến miền Tây nước Mỹ dậy sóng: Thị trấn nhỏ giữa sa mạc chia rẽ vì dự án khai thác vàng khổng lồ

Hai nút thắt chưa có phương án tháo gỡ cho nhập khẩu ngành đường

Hai nút thắt chưa có phương án tháo gỡ cho nhập khẩu ngành đường