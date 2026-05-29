HoSE yêu cầu Lương thực A An giải trình về việc mã AAN tăng trần 5 phiên liên tiếp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã phát đi thông báo yêu cầu CTCP Lương thực A An (HoSE: AAN) giải trình và thực hiện công bố thông tin bất thường, liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp trong thời gian gần đây.

Dữ liệu cho thấy, từ ngày 22/5 đến 28/5, cổ phiếu AAN duy trì chuỗi 5 phiên tăng hết biên độ, qua đó nâng tổng mức tăng lên hơn 56%.

Theo đó, giá cổ phiếu AAN từ vùng 15.000 đồng/cp đã leo lên 23.450 đồng/cp.

Diễn biến cổ phiếu AAN. NGuồn: Fireant.vn.

Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra ngay sau khi 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức được đưa lên sàn HoSE vào ngày 22/5 với mức giá tham chiếu 15.000 đồng/cp.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, mã này tăng kịch biên độ lên 18.000 đồng/cp, qua đó đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 1.170 tỷ đồng. Đà tăng kéo dài các phiên sau đó tiếp tục đẩy quy mô vốn hóa lên trên 1.500 tỷ đồng.

Về doanh nghiệp, Lương thực A An thành lập tháng 1/2021 trên nền tảng mảng kinh doanh gạo của Tập đoàn Tân Long. Ban đầu, vốn điều lệ thực góp đạt 100 tỷ đồng; trong đó Tân Long nắm 75%, hai cổ đông cá nhân là ông Võ Quang Hải và ông Trần Hữu Vinh mỗi người 12,5%.AAN có hai công ty con gồm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yên Đăng và Công ty TNHH Gạo A An - Oryza.

Tháng 7/2023, công ty tăng vốn lên 350 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông thay đổi đáng kể khi CTCP Siba Holdings nắm 52,14% và trở thành công ty mẹ, còn Tân Long giảm xuống 44,29%. Sau đó, Tân Long thoái toàn bộ vốn, Siba Holdings tiếp tục duy trì tỷ lệ chi phối 52,14% đến cuối năm 2025.

Vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp tính đến 31/12/2025 là 650 tỷ đồng.

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Siba Holdings là thành viên trong hệ sinh thái Tân Long do ông Trương Sỹ Bá sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Ông Trương Mạnh Linh, Chủ tịch HĐQT A An là con trai ông Trương Sỹ Bá, đồng thời có liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết khác trong hệ sinh thái như CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) và CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (HOSE: SBG).

Về quy mô hoạt động, Lương thực A An hiện vận hành 3 nhà máy chế biến gồm Nhà máy gạo Yến Đăng tại An Giang, Nhà máy gạo Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang) và Nhà máy gạo Hòa Bình. Tổng diện tích khoảng 63.000 m2, công suất sấy hơn 4.000 tấn/ngày và sức chứa 54.000 tấn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Lương thực A An đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng và lãi sau thuế 58 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 29% so với kết quả năm 2025.

Trong quý I/2026, AAN ghi nhận doanh thu 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng, tăng tương ứng 8% và 86% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Lương thực A An đạt 18% kế hoạch doanh thu và 16% lợi nhuận năm.