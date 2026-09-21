Huế bắt tay đại học Nhật Bản nghiên cứu giải pháp “trữ nước" để giảm ngập lụt

Ngày 21/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại học Waseda và Đại học Tsukuba (Nhật Bản) về nghiên cứu, triển khai dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng với ngập lụt và biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh làm việc với đoàn công tác của Đại học Waseda và Đại học Tsukuba (Nhật Bản). Ảnh: N.M.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác giới thiệu nghiên cứu về mô hình quản lý lũ và kiểm soát phát triển lưu vực dựa trên khả năng trữ nước tại khu vực ven đô, dự kiến triển khai thực tiễn tại Huế trong bối cảnh mực nước biển dâng.

Mục tiêu của dự án là góp phần thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng tập trung, nhỏ gọn, đồng thời bảo vệ và nâng cao khả năng trữ nước tự nhiên.

Theo nội dung nghiên cứu, dự án dự kiến xây dựng bản đồ năng lực trữ nước cho lưu vực sông Hương khu vực ven đô. Bản đồ sẽ thể hiện mối quan hệ giữa dung tích trữ và mực nước, đánh giá khả năng trữ nước trong điều kiện nước dâng ngược.

Trên cơ sở dữ liệu này, nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thiện công cụ đánh giá tác động của các dự án phát triển đô thị, xác định mức độ suy giảm dung tích trữ nước và tính toán khối lượng cần bù đắp.

Một nội dung khác là xây dựng các tiêu chí thiết kế, mô hình vận hành và bảo trì đối với hệ thống hạ tầng phân tán thích ứng với lũ lụt. Dữ liệu vận hành thực tế của khoảng 40-60 công trình đã triển khai sẽ được nghiên cứu, phục vụ việc kiểm chứng các giải pháp hạ tầng xanh.

Dự án hướng đến tìm sự cân bằng giữa mật độ xây dựng và khả năng trữ nước tại một khu vực thuộc khu đô thị mới, qua đó hỗ trợ công tác quy hoạch, phát triển đô thị thích ứng với thiên tai.

Lãnh đạo TP.Huế tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Đại học Waseda và Đại học Tsukuba (Nhật Bản). Ảnh: N.M.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh cho biết, thành phố luôn xác định phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

TP.Huế đang triển khai nhiều giải pháp giảm ngập lụt, tăng cường quản lý lũ trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời hạn chế tác động của ngập lụt đối với khu vực đô thị và di sản.

Theo ông Hoàng Hải Minh, dự án nghiên cứu của các trường đại học Nhật Bản là hướng tiếp cận thiết thực, phù hợp với nhu cầu của Huế trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thích ứng với thiên tai.

Lãnh đạo UBND TP.Huế đề nghị các bên rút ngắn thời gian triển khai, sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thành phố sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để dự án được triển khai hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố được giao phối hợp với đoàn công tác trong quá trình thực hiện. TP.Huế cũng sẽ cử chuyên gia, cán bộ liên quan tham gia dự án; đồng thời nghiên cứu kế thừa, khai thác dữ liệu từ những dự án phòng, chống thiên tai đã triển khai trên địa bàn nhằm tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả.

Đáng chú ý, thành phố định hướng kết nối kết quả nghiên cứu với các trung tâm điều hành, hệ thống dữ liệu và nền tảng đô thị thông minh hiện có. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, quản lý và ra quyết định trong phòng, chống thiên tai.

Việc hợp tác nghiên cứu với các trường đại học Nhật Bản được kỳ vọng bổ sung thêm cơ sở khoa học và công cụ phục vụ Huế trong quản lý lũ, quy hoạch đô thị, hướng đến xây dựng thành phố phát triển bền vững, an toàn và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.