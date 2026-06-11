Huế bắt tay Hàn Quốc nghiên cứu mô hình đô thị quanh ga đường sắt tốc độ cao

Ngày 11/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc nhằm trao đổi, hợp tác về các dự án hạ tầng giao thông và đô thị; nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của Việt Nam.

Buổi làm việc giữa UBND TP.Huế làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc.

Tham gia đoàn công tác Hàn Quốc có bà Kang In Soon - Giám đốc Tổng công ty Đường sắt quốc gia Hàn Quốc, cơ quan trực thuộc Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải Minh đã giới thiệu định hướng quy hoạch khu vực phát triển giao thông công cộng (TOD) gắn với ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được nghiên cứu trong quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

TOD (Transit-Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, lấy các đầu mối giao thông như ga đường sắt làm trung tâm để phát triển đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Mô hình này hướng đến việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Theo ông Hoàng Hải Minh, phát triển TOD gắn với ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội chiến lược để địa phương hình thành một cực tăng trưởng mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn. Tuy nhiên, đây là mô hình mới, có quy mô lớn, yêu cầu nguồn lực đầu tư rất cao, đòi hỏi sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, kinh nghiệm quốc tế cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương với địa phương.

Vì vậy, TP.Huế mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty Đường sắt quốc gia Hàn Quốc trong công tác nghiên cứu, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm phát triển các khu TOD gắn với đường sắt tốc độ cao.

Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc giới thiệu về mô hình phát triển các khu đô thị gắn với ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Đường sắt quốc gia Hàn Quốc đã giới thiệu các mô hình quản lý, vận hành và cơ chế khai thác quỹ đất khu vực TOD; kinh nghiệm phát triển các khu TOD gắn với đường sắt tốc độ cao tại Hàn Quốc; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các trung tâm đô thị mới gắn với ga đường sắt tốc độ cao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng giá trị đất đai và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt quốc gia Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển của TP.Huế cũng như tầm nhìn chiến lược của địa phương trong định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Phía đoàn công tác bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với TP.Huế trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển giao kinh nghiệm quản lý và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển đường sắt tốc độ cao và các khu đô thị TOD.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, nghiên cứu các cơ hội hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng phát triển đô thị hiện đại, bền vững gắn với hệ thống giao thông công cộng, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP.Huế trong thời gian tới.