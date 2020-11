Huế cấp giấy chứng nhận cho 11 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2020

Trong số 11 sản phẩm, có 1 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 10 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 2919/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp giấy chứng nhận cho 11 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trong đó, sản phẩm đạt hạng 4 sao có 1 sản phẩm, sản phẩm đạt hạng 3 sao có 10 sản phẩm.

Sản phẩm đạt hạng 4 sao là gạo hữu cơ An Lỗ của Hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp An Lỗ (thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền).

Gạo hữu cơ An Lỗ Sản là phẩm đạt hạng 4 sao.

10 sản phẩm đạt hạng 3 sao gồm: Gạo thơm Thủy Thanh (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy), tinh dầu tràm Trường Hải (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc), mắm nêm cá cơm Mệ Em (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc), nước mắm cá cơm Xuân Anh (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), nước mắm ruốc Làng Trài (xã Phú Hải, huyện Phú Vang), nước ớt Vinh Xuân (xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang), nước mắm ruốc Hương Giang (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà), rượu Tà Rương Mão (xã Thượng Long, huyện Nam Đông), rượu Ô Lâu (xã Phong Chương, huyện Phong Điền) và bưởi cốm Hương Thọ (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà).



Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp giấy chứng nhận cho 6 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, năm 2020 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong đó sản phẩm đạt hạng 4 sao có 3 sản phẩm, sản phẩm đạt hạng 3 sao có 3 sản phẩm.