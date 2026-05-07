Huế cấp mới 19 dự án với tổng vốn gần 14 nghìn tỷ đồng

Chiều 6/5, UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều ngành, lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá, nổi bật là du lịch - dịch vụ, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của kinh tế thành phố. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Huế đón khoảng 2,67 triệu lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt, tăng 27,7%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài từ ngày 24 - 28/4, Huế đón khoảng 395 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 958 tỷ đồng. Công suất phòng khách sạn bình quân vượt 90%, riêng ngày 10/3 âm lịch đạt khoảng 99%.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến Huế tiếp tục tăng mạnh với khoảng 610 nghìn lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 164 nghìn lượt, tăng 129%, khách nội địa đạt khoảng 446 nghìn lượt, tăng gần 60%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%; công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 99%.

Cùng với du lịch, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của TP.Huế tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 24.520 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và bốc xếp đạt hơn 2.355 tỷ đồng, tăng 20,1%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 15,1% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng tăng 13,1%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng ước đạt 554,4 triệu USD, tăng 20%; nhập khẩu đạt 532,4 triệu USD, tăng hơn 50%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 12.345 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng, trong đó có 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 125 triệu USD.

Tại phiên họp, các sở, ngành đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra việc triển khai dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Trong đó, các ý kiến đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả lĩnh vực du lịch - dịch vụ; tạo đột phá mạnh hơn trong sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giá đất, các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế theo quy định; điều tiết hợp lý nguồn nước đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện và sinh hoạt; chủ động công tác phòng chống hạn hán, ngập mặn và phòng cháy, chữa cháy rừng...

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban ngành và địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, góp phần duy trì đà tăng trưởng tích cực của thành phố, đặc biệt là lĩnh vực du lịch - dịch vụ.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để bù đắp những chỉ tiêu còn thiếu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch và khẩn trương hoàn tất các thủ tục phân bổ vốn cho các dự án.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông xuân, triển khai kế hoạch gieo cấy vụ hè thu đúng khung thời vụ; chủ động các phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh việc cấp phép mỏ, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.