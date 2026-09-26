Huế chi hơn 86 tỷ đồng giúp người dân bị thiệt hại do mưa lũ khôi phục sản xuất

Ngày 26/9, theo tin từ UBND TP.Huế, cơ quan này vừa ban hành quyết định về việc bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương và thành phố để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Theo đó, UBND TP.Huế bổ sung hơn 86,1 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn.

Đợt mưa lũ cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.Huế. Ảnh: N.V.

Trong tổng số kinh phí này, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 48,8 tỷ đồng, nguồn dự phòng ngân sách thành phố là hơn 37,3 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 của Chính phủ và Kết luận số 608-KL/TU ngày 27/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về phương án phân bổ kinh phí khắc phục thiên tai do mưa lũ năm 2025.

UBND TP.Huế giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát, theo dõi tiến độ giải ngân và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII để xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện chính sách hỗ trợ đúng trình tự, đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương được phân bổ kinh phí tổ chức chi trả kịp thời, công khai, minh bạch danh sách và mức hỗ trợ. Việc thực hiện phải bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, trùng lặp hoặc hỗ trợ sai quy định.

Việc bổ sung nguồn lực kịp thời sẽ giúp người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn TP.Huế có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, giảm bớt khó khăn sau thiên tai, đồng thời góp phần duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định trên địa bàn.