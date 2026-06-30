Huế chốt nhà đầu tư dự án du lịch sinh thái Hòn Vượn hơn 519 tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Golf Hoàng Gia Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn với tổng vốn đầu tư khoảng 519 tỷ đồng.

Theo quyết định, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 519 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 80,7 tỷ đồng, chiếm 15,55% tổng vốn đầu tư; phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác theo tiến độ triển khai dự án.

Ảnh minh họa.

Dự án có thời gian thực hiện không quá 48 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Riêng thời gian khởi công không quá 12 tháng kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND TP.Huế yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước khi được nhà nước cho thuê đất, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh của ngân hàng nhằm bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu trong quá trình thi công hạ tầng giao thông kết nối dự án, đặc biệt tại khu vực đường mòn băng rừng gần ranh giới chùa Huyền Không Sơn Thượng, nhà đầu tư phải có giải pháp thi công phù hợp nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường, giữ gìn không gian văn hóa, tín ngưỡng và hạn chế tối đa tác động đến khu vực.

Theo quyết định, nếu không thực hiện đúng các cam kết hoặc vi phạm quy định pháp luật, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Trường hợp thuộc các điều kiện theo Luật Đầu tư, dự án có thể bị chấm dứt hoạt động.

Dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn có diện tích hơn 21,3ha, gồm khu vực núi Hòn Vượn rộng hơn 6,7ha và khu vực hồ Khe Ngang khoảng 14,6ha.

Dự án sẽ đầu tư hệ thống lưu trú gần gũi với thiên nhiên, kết hợp các không gian tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, thể thao, trải nghiệm cảnh quan, dịch vụ ẩm thực cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.



Theo kế hoạch, Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn sau khi đưa vào hoạt động sẽ có khả năng phục vụ khoảng 700-1.000 lượt khách mỗi ngày, trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch sinh thái của Huế.