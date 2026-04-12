Huế chuyển mục đích hơn 59,6 ha rừng để triển khai loạt dự án

HĐND TP. Huế vừa thông qua nghị quyết số 19/NQ-HĐND chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 10 dự án trên địa bàn.

Theo nghị quyết, tổng quy mô diện tích các dự án khoảng 128,613 ha, tổng diện tích rừng chuyển đổi 59,616 ha.

Ảnh minh họa.

Toàn bộ diện tích rừng chuyển mục đích là rừng trồng, không có rừng tự nhiên. Trong đó, rừng sản xuất chiếm 58,209 ha, còn lại 1,407 ha là rừng phòng hộ.

Danh mục dự án được thông qua trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, giao thông, năng lượng đến khai thác khoáng sản.

Đáng chú ý, nhóm dự án hạ tầng tái định cư và nghĩa trang phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam chiếm tỷ trọng lớn, gồm: Khu tái định cư Đức Phú (phường Phong Dinh) có diện tích 1,973ha, chuyển 0,161 ha rừng; khu nghĩa trang nhân dân Trung Cọ Mè (phường Phong Dinh) 3,10 ha, chuyển 2,59 ha rừng; khu nghĩa trang tập trung Quảng Điền (xã Đan Điền) 6,27 ha, chuyển 1,823 ha rừng; khu nghĩa trang xã Phú Vang 2,56 ha, chuyển 1,70 ha rừng.

Một số dự án hạ tầng khác cũng sử dụng diện tích rừng đáng kể như: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đoạn km89+754 – km101+300 quốc lộ 49 tại khu vực A Lưới có quy mô 2,372 ha, chuyển 1,329ha rừng (trong đó có 0,614 ha rừng phòng hộ); tuyến đường kết nối Khu du lịch nghỉ dưỡng Phú Diên 2 tại xã Phú Vinh có diện tích 0,798 ha, chuyển 0,453 ha rừng; trạm biến áp 220 kV Phong Điền có diện tích 4,52 ha, chuyển 4,08 ha rừng.

Bên cạnh đó, dự án khu ươm tôm và ao chứa nước tại phường Phong Phú có quy mô 54,32 ha, chuyển đổi 0,34 ha rừng.

Nhóm dự án khai thác khoáng sản chiếm phần lớn diện tích rừng chuyển mục đích. Dự án khai thác đất sét, vật liệu san lấp tại đồi Kiền Kiền (phường Phong Điền) chuyển 9,60 ha rừng trên tổng diện tích 9,93 ha.

Dự án khai thác đất, đá làm vật liệu xây dựng tại khu vực 2 núi Mỏ Diều (xã Chân Mây – Lăng Cô) có diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng lớn nhất, lên tới 37,54 ha trên tổng quy mô 42,77 ha dự án.

Việc chuyển mục đích sử dụng hơn 59 ha rừng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội của địa phương, song cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và hạn chế tối đa tác động đến môi trường sinh thái.