Huế chuyển trụ sở Thành ủy, UBND thành phố và nhiều cơ quan trọng yếu

Ngày 12/5, UBND TP.Huế ban hành quyết định số 1501/QĐ-UBND điều chuyển tài sản công là khu nhà, đất số 24 đường Tố Hữu (phường Vỹ Dạ) từ Bảo tàng Lịch sử TP. Huế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sang Văn phòng UBND TP.Huế quản lý, sử dụng.

Theo quyết định, cơ sở nhà, đất này được bố trí làm trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính của thành phố.

Cơ sở nhà, đất 24 Tố Hữu, TP.Huế.

UBND TP.Huế giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Lịch sử TP. Huế và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Việc bàn giao phải được lập biên bản theo quy định tại nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo phương án sử dụng, Văn phòng UBND TP.Huế sẽ phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Huế cùng Cổng Thông tin điện tử TP.Huế xây dựng phương án bố trí diện tích làm việc phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và điều kiện thực tế tại cơ sở nhà, đất 24 Tố Hữu.

Trường hợp sau khi bố trí đủ diện tích cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cùng Văn phòng UBND TP.Huế mà vẫn còn diện tích dư thừa, Văn phòng UBND thành phố phải báo cáo UBND TP.Huế để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP.Huế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, xác định giá trị tài sản để hạch toán tăng, giảm tài sản theo quy định hiện hành, đồng thời chi trả các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Khu nhà, đất 24 Tố Hữu có diện tích gần 20.000m².

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành kết luận số 287-KL/TU về phương án xử lý một số cơ sở nhà, đất là trụ sở của các cơ quan quan trọng của thành phố.

Theo kết luận này, cơ sở nhà, đất số 24 Tố Hữu được thống nhất bố trí làm trụ sở cho UBND TP. Huế, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ngoài cơ sở nhà, đất 24 Tố Hữu, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng thống nhất phương án bố trí nhiều trụ sở khác. Trong đó, cơ sở nhà, đất số 16 Lê Lợi được định hướng bố trí làm trụ sở Thành ủy Huế; cơ sở nhà, đất 27A Trần Cao Vân bố trí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu việc sắp xếp, bố trí, sử dụng các cơ sở nhà, đất phải bảo đảm phù hợp chức năng, yêu cầu công tác, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật; đồng thời quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công…