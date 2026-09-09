Huế có 700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 311 doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng

Chiều 9/9, UBND TP.Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8 năm 2026. Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026, nhiều lĩnh vực kinh tế của thành phố duy trì đà tăng trưởng khá.

Trong 8 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP.Huế ước đạt 1.153,2 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 142,8 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: N.M.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch 8 tháng ước đạt 813,6 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8 đạt 98,1 triệu USD, giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 12% so với cùng kỳ.

Sức mua trên thị trường nội địa tiếp tục tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 8 tháng ước đạt 51.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Vận tải hành khách ước đạt 35 triệu lượt khách, tăng 22%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 21,2%.

Đến nay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt khoảng 104.300 tỷ đồng, tăng 8,9%; nợ xấu ở mức 2%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tăng 5,23% so với cùng kỳ.



Du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế Huế. Trong tháng 8, thành phố ước đón 744.000 lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 143.000 lượt, tăng 8%.

Doanh thu du lịch tháng 8 ước đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, Huế đón khoảng 5,817 triệu lượt khách, tăng 26,4%; khách quốc tế đạt 1,756 triệu lượt, tăng 35%. Doanh thu du lịch ước đạt 13.790 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng ước tăng 10,3%. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 14,3%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng mạnh như xi măng đạt 1,234 triệu tấn, tăng 26,2%; đồ uống có cồn 240 triệu lít, tăng 18,8%; găng tay các loại 22.100 tấn, tăng 18,7%; vỏ bào, dăm gỗ 661.500 tấn, tăng 19,2%; ô tô các loại 3.346 chiếc, tăng 17,7%; sợi các loại 83.000 tấn, tăng 11,1%.



Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 8 tháng ước đạt 25.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, TP.Huế đã cấp mới 41 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 24.519 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD.

Trong số này, khu kinh tế, khu công nghiệp được cấp mới 11 dự án với vốn đăng ký 9.157 tỷ đồng; khu vực ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp có 30 dự án với vốn đăng ký 15.362 tỷ đồng. Ngoài ra, 4 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 1.758 tỷ đồng.

Thành phố cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho 177 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Đến nay, 168 dự án đã được tháo gỡ, đạt tỷ lệ 95%.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục có chuyển biến. Từ đầu năm đến nay, Huế có 731 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 9.711,3 tỷ đồng, tăng 5,2% về số lượng và 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể cũng tăng. Thành phố có 282 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 700 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và 311 doanh nghiệp giải thể.

Về ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 11.026 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 9.728,6 tỷ đồng, tăng 13,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.086,7 tỷ đồng, tăng 12,7%.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước hơn 9.995 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 1.801 tỷ đồng, còn chi thường xuyên 7.238 tỷ đồng.



Một trong những nhiệm vụ được TP.Huế đặc biệt nhấn mạnh trong những tháng cuối năm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến ngày 21/8, thành phố đã giải ngân 2.351,971 tỷ đồng trong tổng số 6.256,967 tỷ đồng vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 37,6% kế hoạch.

Nếu tính cả các nguồn vốn được giao bổ sung trong năm 2026, tổng vốn giải ngân 8 tháng đạt 2.905,725 tỷ đồng trên tổng số 9.729,978 tỷ đồng, tương đương 29,9%.

TP.Huế đặt mục tiêu đến ngày 30/9/2026, tỷ lệ giải ngân phải đạt trên 75%. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án và chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý; đồng thời có biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra chậm trễ, kéo dài.

Trong những tháng cuối năm, TP.Huế sẽ tập trung thúc đẩy các công trình hạ tầng giao thông lớn như cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cao tốc La Sơn - Túy Loan, tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng, đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài, đường Vành đai 3, cầu qua Cồn Hến cùng nhiều dự án tái định cư, hạ tầng phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.



Trong quý IV, TP.Huế xác định tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp và những dự án có khả năng tạo năng lực sản xuất mới.

Thành phố đặt mục tiêu đẩy nhanh thủ tục, giải phóng mặt bằng để dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế được khởi công trong tháng 9/2026.

Cùng với đó là thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, Khu công nghiệp La Sơn, các cụm công nghiệp Bình Thành, Điền Lộc; đẩy nhanh thủ tục đối với các cụm công nghiệp Điền Lộc 2, Hương Văn 2, Hương Xuân.

Nhiều dự án được thành phố xác định cần hỗ trợ để sớm đi vào hoạt động, tạo thêm năng lực cho nền kinh tế như Trung tâm logistics và thương mại dịch vụ Chân Mây, Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao, Nhà máy sản xuất cao su chịu lực chất lượng cao, dự án hạ tầng Khu C - Khu công nghiệp Phong Điền, Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương và Trung tâm kho vận PBLog Phú Bài.

Trong lĩnh vực bất động sản, Huế sẽ tiếp tục tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh các dự án tại khu vực đô thị mới An Vân Dương, các dự án nhà ở xã hội và những dự án nhà ở thương mại đang vướng mắc.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư.

Về ngân sách, TP.Huế đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch thu năm 2026, phấn đấu tổng thu đạt 17.600 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán được giao.

Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách; đẩy nhanh thủ tục đối với các dự án đầu tư nhằm sớm thu tiền sử dụng đất, trong đó ưu tiên các dự án như Khu đô thị phía Nam sông Như Ý và tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu.

TP.Huế cũng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho an sinh xã hội và các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả tài sản công, quỹ đất và trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy để tạo thêm nguồn thu.

