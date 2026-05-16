Huế công bố danh sách các doanh nghiệp phải kê khai giá vật liệu xây dựng

Trần Hòe
16/05/2026 10:03 GMT +7
TP.Huế thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân sphải kê khai giá vật liệu xây dựng nhằm tăng cường quản lý thị trường, chặn đầu cơ và tăng giá bất hợp lý.

UBND TP.Huế vừa ban hành thông báo công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thuộc diện phải thực hiện kê khai giá. Sở Xây dựng TP.Huế là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ kê khai giá.

Theo UBND TP.Huế, việc kê khai giá nhằm tăng cường quản lý nhà nước, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu và đặc thù trên địa bàn.

Danh sách các đơn vị phải kê khai giá được chia thành hai nhóm chính gồm nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác do Chính phủ ban hành và nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá tại địa phương.

Đối với mặt hàng xi măng, có 4 doanh nghiệp lớn thuộc diện bắt buộc kê khai giá gồm: Công ty Cổ phần Long Thọ, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm, Công ty hữu hạn Xi măng Luks Việt Nam và Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

Trong nhóm vật liệu đặc thù tại địa phương, lĩnh vực đất đắp nền, san lấp có tổng cộng 21 đơn vị nằm trong diện kê khai giá, gồm 17 đơn vị sở hữu mỏ còn hiệu lực khai thác và 4 đơn vị đang hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp phép khai thác.

Một số doanh nghiệp đáng chú ý trong nhóm này gồm Công ty CP Đầu tư Thuận Hóa, Công ty TNHH PR Phong Điền, Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân, Công ty Cổ phần Xây dựng Vinh Hải và Công ty TNHH Quý Hưng...

Đối với phân nhóm đá xây dựng, có 18 doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá. Trong đó có các đơn vị như Công ty CP Khoáng sản Huế, Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Việt Nhật và Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền...

Riêng phân nhóm cát, sạn có 3 đơn vị thuộc diện kê khai giá gồm Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tấn Hoàng, Hợp tác xã Xuân Long và Công ty CP ĐT TMPT Trường Sơn.

UBND TP.Huế yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị niêm yết công khai giá, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định kê khai giá trên thị trường. Các cơ quan chức năng cũng sẽ chủ động kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi xuất hiện biến động bất thường.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nằm trong danh sách phải kê khai giá có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ kê khai. Trường hợp thay đổi thông tin như tên doanh nghiệp, địa chỉ hoặc mã số thuế, các đơn vị phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiếp nhận để tổng hợp, điều chỉnh...

