Huế công bố điều chỉnh quy hoạch, kích hoạt loạt dự án hơn 18.400 tỷ đồng

Ngày 30/5, UBND TP.Huế tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Mạnh đã công bố quyết định số 756/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch TP.Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm quan trọng của cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng kinh tế xanh và kinh tế số; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, Huế được định hướng trở thành đô thị lớn có trình độ phát triển kinh tế cao, chất lượng sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của Việt Nam và châu Á; đồng thời là điểm đến an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Đáng chú ý, quy hoạch điều chỉnh lần này bổ sung nhiều định hướng phát triển mới mang tính chiến lược. Trong đó, Huế sẽ tập trung xây dựng trung tâm logistics quốc tế và Khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới.

Kinh tế biển và đầm phá tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, dự kiến đóng góp từ 45-50% GRDP của thành phố vào năm 2030. Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp khoảng 10% GRDP, trở thành một trong những lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao dựa trên lợi thế đặc thù của vùng đất cố đô.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và y tế, thành phố định hướng xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo TP.Huế trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho các dự án trọng điểm.

Về tổ chức không gian phát triển, Huế được quy hoạch thành 6 vùng gồm vùng di sản, vùng trung tâm, vùng phía Bắc, vùng Chân Mây - Lăng Cô, vùng sinh thái phía Tây và vùng sinh thái phía Tây - phía Nam.

Hai hành lang kinh tế động lực được xác định gồm hành lang Bắc - Nam dọc tuyến đô thị phía Đông và Quốc lộ 1A; hành lang Đông - Tây theo Quốc lộ 49. Cùng với đó, tuyến đường ven biển và Quốc lộ 14 sẽ giữ vai trò quan trọng trong kết nối phát triển kinh tế, du lịch, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Theo quy hoạch, Huế tiếp tục phát triển theo mô hình đô thị loại I đặc trưng về di sản, xanh, thông minh, hướng biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ba cụm đô thị động lực gồm đô thị trung tâm, đô thị Phong Điền và đô thị Chân Mây được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng quan trọng của thành phố với định hướng phát triển sinh thái, bền vững. Đồng thời, Huế cũng nghiên cứu hình thành khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung và khu đô thị khoa học công nghệ nhằm thu hút các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP.Huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký hơn 18.400 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan, nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại và du lịch dịch vụ. Nổi bật là dự án Khu công nghiệp VSIP Huế có tổng vốn đầu tư 3.075 tỷ đồng cùng nhiều dự án hạ tầng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Các dự án này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo thêm việc làm, thu hút dòng vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Khu vực trung tâm TP.Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, việc công bố điều chỉnh quy hoạch không chỉ hoàn thiện một văn bản định hướng phát triển mà còn tạo thêm niềm tin, động lực và khí thế mới cho chặng đường phát triển của thành phố.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện tư duy phát triển, nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch bằng các chương trình, dự án và kế hoạch hành động cụ thể; đồng thời tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên các dự án có tính lan tỏa, giá trị gia tăng cao và khả năng tạo động lực phát triển mới.

"Với sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, TP.Huế sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng diện mạo mới, vị thế mới và sức sống mới trong giai đoạn tới", Chủ tịch UBND TP.Huế khẳng định.