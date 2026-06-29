Huế công bố giá bán nhà ở xã hội tại An Vân Dương: Hơn 21 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng TP.Huế vừa công bố giá bán (tạm tính) nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, khu E - Đô thị mới An Vân Dương, với mức 21,064 triệu đồng/m2.

Mức giá bán tạm tính này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì nhà chung cư.



Phối cảnh dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, khu E - Đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế.

Giá bán tạm tính nhà ở xã hội nêu trên đã được Liên danh Công ty CP Tập đoàn IUC - Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông phê duyệt tại quyết định số 83/2026/QĐ-IUC. Mức giá này cũng đã được Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn đầu tư xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm tra.

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An được triển khai tại khu E - Đô thị mới An Vân Dương, nay thuộc phường An Cựu và phường Thanh Thủy, TP.Huế.

Sở Xây dựng TP.Huế lưu ý, do dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa được quyết toán và kiểm toán nên mức giá 21,064 triệu đồng/m2 chỉ là giá bán tạm tính để chủ đầu tư làm cơ sở ký kết hợp đồng khi dự án đủ điều kiện.

Theo quy định, trong vòng 180 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để kiểm tra, xác định giá bán chính thức.

Nếu sau kiểm toán và kiểm tra của cơ quan chức năng, giá bán chính thức cao hơn mức đã ký trong hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm tiền của người mua. Ngược lại, nếu giá bán chính thức thấp hơn, chủ đầu tư phải hoàn trả toàn bộ phần chênh lệch cho khách hàng.

Sở Xây dựng TP.Huế cũng yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ, số lượng căn hộ mở bán, diện tích, giá bán trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời gửi thông tin đến Sở Xây dựng, UBND các phường An Cựu, Thanh Thủy và đăng tải trên báo của địa phương ít nhất 30 ngày trước khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải thể hiện rõ trong hợp đồng mua bán các thông tin về trang thiết bị, vật tư hoàn thiện căn hộ như tên, quy cách, chủng loại, xuất xứ... đúng với hồ sơ thiết kế và dự toán đã được phê duyệt.

Theo Sở Xây dựng TP.Huế, chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán với khách hàng sau khi dự án được cơ quan này xác nhận đủ điều kiện đưa nhà ở xã hội vào kinh doanh.

Dự án nhà ở xã hội thuộc thuộc dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An có tên là “The Huế Vista” được khởi công từ tháng 12/2025.



Dự án được triển khai trên diện tích đất 16.621,6m², gồm 3 tòa nhà cao 9 tầng với tổng cộng 600 căn hộ, tổng mức đầu tư 634 tỷ đồng.