Huế công khai 347 đơn vị chậm, trốn đóng BHXH, nhiều doanh nghiệp nợ hàng tỷ đồng

BHXH TP.Huế vừa công khai danh sách 347 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH từ 3 tháng trở lên với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên, tính đến ngày 18/6/2026. Trong danh sách có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài nhiều năm, số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Theo danh sách công bố, doanh nghiệp có số tiền chậm, trốn đóng BHXH lớn nhất là Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế, với hơn 8,117 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp ở TP.Huế nợ BHXH kéo dài nhiều năm với số tiền lên tới hàng tỷ đồng (ảnh minh họa).

Đứng tiếp theo là Công ty CP Cơ khí và xây dựng công trình 878 nợ hơn 5,341 tỷ đồng; Công ty TNHH Quốc Thắng hơn 3,811 tỷ đồng; Khách sạn MIDTOWN Huế - Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Trang hơn 3,717 tỷ đồng; Công ty TNHH giặt là Bình Minh hơn 2,363 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp còn lại trong nhóm nợ lớn gồm: Công ty TNHH Thương mại vận tải San Hiền (hơn 2,189 tỷ đồng), Công ty TNHH Xây lắp Sản xuất và thương mại Điện Cơ SDC (hơn 2,174 tỷ đồng), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông TP.Huế (hơn 2,084 tỷ đồng), Công ty CP Công nghiệp thực phẩm (hơn 1,678 tỷ đồng), Công ty TNHH Việt Đức (hơn 1,651 tỷ đồng), Công ty CP Quốc tế Minh Viễn (hơn 1,635 tỷ đồng), Cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật - trẻ khó khăn (hơn 1,569 tỷ đồng), Công ty CP Thương mại xây dựng và dịch vụ Green House (hơn 1,524 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Điền Lộc (hơn 1,468 tỷ đồng) và Công ty CP Thương mại Đức Phương (hơn 1,308 tỷ đồng).

Không chỉ nợ số tiền lớn, nhiều đơn vị còn chậm đóng BHXH trong thời gian rất dài. Đáng chú ý, Công ty In thống kê sản xuất bao bì Huế chậm đóng tới 135 tháng, Công ty TNHH XDTH Hoàng Phong 129 tháng, Hợp tác xã Nông nghiệp Lộc Sơn 118 tháng, Công ty CP COG 96 tháng, Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ vận tải du lịch Hùng Lành 95 tháng, cùng nhiều doanh nghiệp khác chậm đóng từ 70 đến hơn 90 tháng.

Theo BHXH TP.Huế, việc công khai danh sách các đơn vị chậm, trốn đóng BHXH nhằm tăng tính minh bạch, đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Tình trạng chậm, trốn đóng BHXH không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu của quỹ BHXH mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp và hưu trí.

Theo quy định hiện hành, các đơn vị chậm, trốn đóng BHXH có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc truy nộp số tiền còn thiếu và tiền chậm đóng; trường hợp đủ dấu hiệu còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.