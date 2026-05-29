Huế đăng cai Hội thao Công an nhân dân khu vực II với gần 3.000 người tham gia

Chiều 29/5, Công an TP.Huế tổ chức thông tin về Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng do Bộ Công an giao Công an TP.Huế phối hợp đăng cai tổ chức.

Theo Ban tổ chức, hội thao sẽ diễn ra từ ngày 4-11/6/2026 tại TP.Huế với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, quy tụ gần 3.000 vận động viên, cán bộ phục vụ, trọng tài và lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Công an.

Công an TP.Huế tổ chức thông tin về Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng do Bộ Công an giao Công an TP.Huế phối hợp đăng cai tổ chức.

Đại diện Công an TP.Huế cho biết, quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Việc TP.Huế được Bộ Công an lựa chọn đăng cai vòng bảng khu vực II được xem là niềm vinh dự lớn đối với địa phương, đồng thời là dịp để lực lượng Công an TP.Huế thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động quy mô lớn của ngành công an.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc hội thao sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 6/6 tại quảng trường Ngọ Môn. Chương trình khai mạc được đầu tư quy mô lớn với nhiều màn biểu diễn đặc sắc như quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, biểu diễn mô tô dẫn đoàn, kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn…

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II sẽ diễn ra tại TP.Huế từ ngày 4-11/6 với nhiều nội dung thi đấu, biểu diễn quy mô lớn.

Đặc biệt, trong đêm khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 10 phút nhằm tạo không khí sôi động phục vụ người dân và du khách.

Ngoài các nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, hội thao năm nay còn bổ sung nhiều phần thi có tính thực tiễn cao như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm… Qua đó góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng chuyên môn và khả năng phối hợp tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ.

Các nội dung thi đấu sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.Huế. Trong đó, môn võ thuật diễn ra tại Nhà Văn hóa lao động TP.Huế, nội dung bắn súng tổ chức tại Trường bắn Trung đoàn 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, vượt vật cản tổ chức tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3.

Đối với các nội dung thể thao, bóng đá nam 7 người được tổ chức tại sân Green Stadium, còn Pickleball diễn ra tại cụm sân Louis và sân Arena.

Nữ cảnh sát giao thông tập luyện bắn súng chuẩn bị tham gia thi đấu tại Hội thao.

Theo Công an TP.Huế, hội thao được tổ chức trong không khí toàn lực lượng thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Thời gian qua, Công an TP.Huế đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động đợt thi đua đặc biệt, tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và tình nguyện vì cộng đồng.

Thông qua hội thao, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.