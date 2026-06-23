Huế đặt mục tiêu phát triển 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên

UBND TP.Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026 - 2030 và nhiệm vụ năm 2026, với nhiều mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, thành phố phấn đấu tổ chức các hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP, đồng thời có thêm ít nhất 20 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Sản phẩm hạt sen của Hợp tác xã Sen Huế đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Bên cạnh đó, TP.Huế đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 2 chủ thể OCOP áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Thành phố cũng phấn đấu có tối thiểu 50% chủ thể OCOP đưa sản phẩm lên giới thiệu, quảng bá và phân phối trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok và nền tảng tích hợp Hue-S.

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, thành phố dự kiến tham gia từ 2 - 3 hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối cung cầu trong và ngoài địa phương thông qua các hội nghị, triển lãm, hội chợ và sự kiện chuyên ngành.

Trong giai đoạn 2027 - 2030, TP.Huế đặt mục tiêu công nhận ít nhất 80 sản phẩm mới đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Trong số này, có từ 2 - 3 sản phẩm đạt OCOP 5 sao và từ 10 - 15 sản phẩm đạt 4 sao.

Chương trình cũng hướng đến phát triển mạnh các hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia OCOP. Theo kế hoạch, ít nhất 10% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 15% là doanh nghiệp. Đồng thời, có tối thiểu 50% làng nghề truyền thống trên địa bàn sở hữu sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Ngoài ra, thành phố phấn đấu có ít nhất 30% sản phẩm OCOP được đánh giá lại để duy trì hạng sao, trong đó từ 15 - 20% sản phẩm được nâng hạng. Các sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu địa phương, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái sẽ được ưu tiên hỗ trợ phát triển nhằm gia tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, TP.Huế sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như kiện toàn hệ thống quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện Chương trình OCOP; tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn; hỗ trợ phát triển và nâng cấp sản phẩm; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối thị trường.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình OCOP và hướng tới phát triển bền vững khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố.