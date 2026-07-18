Huế đấu giá khu đất vàng trước nhà thi đấu Bà Triệu, tìm nhà đầu tư tổ hợp nhà ở gần 1.000 tỷ đồng

UBND TP.Huế vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp khu nhà ở, thương mại - dịch vụ tại khu đất "vàng" trước nhà thi đấu Bà Triệu và sân bóng đá phường Vỹ Dạ, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Theo phương án được Chủ tịch UBND TP.Huế phê duyệt tại quyết định số 2457/QĐ-UBND, khu đất đưa ra đấu giá nằm tại phường Vỹ Dạ, gồm khu vực sân bóng đá phường Vỹ Dạ và khu đất phía trước nhà thi đấu Bà Triệu.



Ảnh minh họa.

Theo phương án đấu giá, khu đất dự án có tổng diện tích 25.663,4m², gồm 3 khu đất thành phần. Trong đó, khu 1 là khu sân bóng đá phường Vỹ Dạ rộng 6.071,4m², khu 2 rộng 8.678,3m² và khu 3 rộng 10.913,7m².

Dự án được định hướng phát triển tổ hợp khu nhà ở, thương mại - dịch vụ, với diện tích đất giao cho nhà đầu tư có thu tiền sử dụng đất để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại là 12.920,21m². Trong đó, đất nhà ở kết hợp kinh doanh (shophouse) chiếm 8.969,17m², đất xây dựng nhà ở biệt thự 1.358,37m² và đất xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 2.592,67m².

Ngoài phần đất xây dựng nhà ở thương mại, nhà đầu tư còn có trách nhiệm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh với diện tích 12.743,19m² và bàn giao lại cho nhà nước quản lý sau khi hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng dự án.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án gồm 12.920,21m² đất ở đô thị; 10.270,82m² đất công trình giao thông; 78,89m² đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng và 2.393,48m² đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.



Mục tiêu của dự án là cụ thể hóa quy hoạch phân khu khu trung tâm phía Đông TP.Huế, hoàn thiện không gian đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 998,9 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và khoản tiền hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất.

Theo yêu cầu, nhà đầu tư trúng đấu giá phải bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án, trong đó vốn tự có tối thiểu 199,78 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động từ các tổ chức tín dụng dự kiến khoảng 799,13 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được giao đất, trong đó nhà đầu tư phải khởi công chậm nhất trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Theo phương án, nhà đầu tư phải đóng khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% trong tổng diện tích đất ở của dự án, tương ứng khoảng 2.584m², để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.



Phương án đấu giá quy định, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế thực hiện. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải là tổ chức đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, có ngành nghề kinh doanh bất động sản và đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm.

Hình thức đấu giá được thực hiện công khai, rộng rãi bằng phương thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên. Nhà đầu tư có mức giá trả cao nhất sẽ được xác định là người trúng đấu giá.

Theo phương án, dự kiến số thu tiền thuê đất để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án khoảng 378,196 tỷ đồng.

Ngoài các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhà đầu tư trúng đấu giá còn phải hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã được phá dỡ trước khi tổ chức đấu giá. Giá trị tài sản còn lại được xác định là hơn 2,33 tỷ đồng.

Việc đấu giá khu đất tại phường Vỹ Dạ được kỳ vọng tạo thêm một khu đô thị mới với các loại hình nhà ở thương mại, dịch vụ, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực phía Đông TP.Huế.