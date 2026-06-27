Huế đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng thêm cầu qua phá Tam Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế đang lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cầu qua phá Tam Giang có tổng mức đầu tư hơn 1.023 tỷ đồng.

Theo đó, gói thầu số 09 gồm toàn bộ phần xây lắp, bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa) trong quá trình thi công có giá 878,774 tỷ đồng, đang được mời thầu rộng rãi qua mạng. Dự kiến thời gian mở thầu là vào 16 giờ 45 ngày 10/7/2026.

Ảnh minh họa.

Cầu qua phá Tam Giang nối thị trấn Phú Đa cũ, nay là xã Phú Vang đi xã Vinh Xuân, nay là xã Phú Vinh, TP.Huế. Công trình này có tổng chiều dài khoảng 3,05 km (cầu và đường dẫn, nút giao), điểm đầu tiếp nối điểm cuối đường Võ Phi Trắng, thuộc địa phận xã Phú Vang và điểm cuối tại giao với quốc lộ 49B đoạn qua địa phận xã Phú Vinh.

Cầu gồm 35 nhịp dầm, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố là 1.416,5m, chiều rộng cầu 15,5m, tốc độ thiết kế 50 km/h. Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu có bề rộng nền đường 26m, bề rộng mặt đường 15m, bề rộng vỉa hè mỗi bên 4,5m.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.023,46 tỷ đồng tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế làm chủ đầu tư, thực hiện trong thời gian 4 năm.

Dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực theo quy hoạch đã được duyệt, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội.

Dự án còn góp phần hình thành, phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới, khai thác hiệu quả các quỹ đất được quy hoạch hai bên tuyến dự án, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.