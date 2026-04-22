Huế đẩy mạnh chuyển đổi xe công vụ, phương tiện công cộng sang xe điện

Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn ký ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện trên địa bàn thành phố.

Đây được xem là bước đi quan trọng của Huế trong lộ trình xây dựng đô thị xanh, hiện đại, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ thống giao thông thân thiện với môi trường.

TP.Huế chuyển đổi xe công vụ và phương tiện giao thông công cộng sang xe điện. Đến năm 2030, tối thiểu 50% phương tiện công cộng ở TP.Huế sử dụng điện.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP.Huế phấn đấu tối thiểu 50% phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn chuyển sang xe điện. Cùng với đó, thành phố sẽ từng bước chuyển đổi xe công vụ sang sử dụng điện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm chi phí vận hành lâu dài.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.Huế sẽ khuyến khích phát triển mạnh các loại phương tiện giao thông điện, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng trạm sạc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, mở rộng vận tải hành khách công cộng và tăng tỷ lệ phương tiện sạch trong hệ thống giao thông đô thị.

Ngoài lĩnh vực giao thông, kế hoạch còn đặt ra nhiều chỉ tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể, đến năm 2030, TP.Huế phấn đấu giảm tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP từ 1-1,5% mỗi năm; tiết kiệm điện tối thiểu 3% mỗi năm tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; giảm tổn thất điện năng xuống còn 5,8%.

Thành phố cũng yêu cầu 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích ứng dụng pin lưu trữ năng lượng (BESS), phát triển điện mặt trời mái nhà, sử dụng thiết bị hiệu suất cao và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Việc đẩy mạnh phát triển xe điện được kỳ vọng sẽ giúp Huế giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng hình ảnh đô thị xanh - sạch - sáng, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững trong thời gian tới.