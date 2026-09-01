Huế di dời hơn 1.850 ngôi mộ để làm công viên văn hóa đa năng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP.Huế, dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An được triển khai tại phường Thuận An có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48ha.

Đến nay, khu vực xây dựng quảng trường rộng khoảng 1,42ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được thi công. Đối với phần diện tích hơn 13ha còn lại, đơn vị đang cùng chính quyền địa phương đang thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh dự kiến của quảng trường và công viên văn hóa đa năng tại biển Thuận An. Ảnh: C.Đ.T.

Đáng chú ý, trong khu vực thực hiện dự án có hơn 1.850 ngôi mộ cần di dời. Công tác này được chia thành 3 đợt.

Cụ thể, đợt 1 có khoảng 480 ngôi mộ. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt cho 137 hộ dân, với tổng kinh phí gần 11,7 tỷ đồng.

Đợt 2 có khoảng 772 ngôi mộ, đã phê duyệt phương án cho 230 hộ dân với kinh phí hơn 17,3 tỷ đồng.

Đợt 3 còn khoảng 600 ngôi mộ. Tuy nhiên, hiện người dân mới kê khai khoảng 200 ngôi mộ. Số còn lại đang được các đơn vị kiểm kê, xác minh để làm cơ sở thực hiện các thủ tục di dời.

Theo kế hoạch, việc di dời mồ mả trong khu vực dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2027.

Ngoài phần mồ mả, trong phạm vi dự án còn có đất ở, nhà cửa của 82 hộ dân. Các đơn vị đang tiến hành kiểm kê và dự kiến hoàn thành công việc này vào tháng 10/2026.



Dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An với tổng mức đầu tư gần 117,85 tỷ đồng.

Dự án nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị Huế theo hướng mở rộng không gian ra biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Cùng với đó, dự án nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất ven biển, tạo thêm nguồn thu từ du lịch, dịch vụ, bất động sản, đồng thời tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Theo thiết kế, công viên văn hóa đa năng biển Thuận An gồm các hạng mục quảng trường, công viên, đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, viễn thông...

Điểm nhấn của dự án là khu trung tâm gồm quảng trường ven biển và hệ thống công viên đa chức năng.

Người dân di dời mồ mả để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An. Ảnh: Q.N.

Quảng trường có diện tích hơn 5.000m², được lát đá granite kết hợp các mảng xanh. Khu vực này được đầu tư hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước cùng tuyến kè bảo vệ dài khoảng 190m.

Với vị trí hướng trực tiếp ra biển, quảng trường được định hướng trở thành không gian mở để tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, hoạt động cộng đồng và các chương trình phục vụ người dân, du khách.

Hai khu công viên có tổng diện tích hơn 3.400m², được bố trí các hạng mục như bãi đỗ xe, nhà dịch vụ, sân vườn nội bộ, tạo không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân và du khách.

Toàn bộ dự án được chia thành 3 khu chức năng chính gồm khu quảng trường, khu công viên 1 và khu công viên 2. Các khu vực được kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ và cầu đi bộ, tạo sự liên kết và điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

Hướng tiếp cận chính vào dự án là tuyến đường ven biển quy hoạch rộng 26m. Hai bãi đỗ xe có tổng diện tích gần 760m² được bố trí để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Bên cạnh đó, dự án còn có một nhà dịch vụ cao 1 tầng, diện tích khoảng 85m², phục vụ các hoạt động tiện ích đi kèm...





