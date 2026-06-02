Huế dùng kết quả xử lý nhà, đất công dôi dư để chấm điểm lãnh đạo

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn ký ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo chỉ thị, thời gian qua các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương đã chủ động thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công để bảo đảm hoạt động của bộ máy theo mô hình mới diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND TP. Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khách sạn cao cấp tại các khu đất vàng 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Đây là các cơ sở nhà, đất công dôi dư, bỏ hoang nhiều năm.

Các cơ sở nhà, đất dôi dư bước đầu đã được rà soát, xử lý và xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sau khi thu hồi, chuyển giao về địa phương vẫn cần tiếp tục thực hiện các bước xây dựng phương án khai thác, sử dụng hoặc xử lý triệt để nhằm tránh tình trạng bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực công.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và chủ tịch UBND các phường, xã phải chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý, khai thác và xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Đáng chú ý, việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sẽ được xem là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

UBND TP.Huế chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất đang sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Trường hợp diện tích sử dụng vượt định mức nhưng không có đơn vị khác có nhu cầu tiếp nhận thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc tận dụng tối đa công năng các trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới các trung tâm hành chính, trụ sở làm việc trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, nhằm tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Các cơ quan, đơn vị được giao phải hoàn thành việc xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được giải quyết trước ngày 31/5/2026.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng, các đơn vị phải khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng. Trường hợp khai thác theo quy định của Nghị định 108/2024/NĐ-CP, địa phương phải thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xây dựng bảng giá cho thuê, thực hiện theo phương châm hoàn thành đến đâu ban hành đến đó nhằm sớm đưa tài sản vào khai thác.

Chủ tịch UBND TP.Huế giao Sở Tài chính làm đầu mối rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời phối hợp với các sở, ngành trực tiếp làm việc với từng địa phương để hướng dẫn xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn lập phương án xử lý đối với các khu đất đã thu hồi, đất xen ghép và các cơ sở nhà, đất được giao quản lý. Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với việc chuyển đổi công năng sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị.

Mới đây, Thanh tra TP.Huế đã công bố kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.Huế và phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm.



Theo kết luận thanh tra, Sở Tài chính, UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3 còn để xảy ra thiếu sót trong việc ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.



Nhiều cơ sở nhà, đất chưa được xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc chưa được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, dẫn đến tình trạng bỏ trống, hoang hóa nhiều năm, không phát huy hiệu quả sử dụng.



Thanh tra xác định Sở Tài chính TP.Huế chưa chủ động đôn đốc các đơn vị liên quan, chưa kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nhà, đất sau sắp xếp. Việc hướng dẫn các địa phương còn chậm và thiếu đồng bộ.



Đặc biệt, có 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện theo kế hoạch. Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, Sở Tài chính cũng chưa xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư. Việc tham mưu UBND thành phố tạm giao 108 cơ sở cho các phường, xã quản lý chỉ mang tính giải pháp tạm thời.



Ngoài ra, trong số 38 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, mới có phương án xử lý đối với 18 cơ sở, còn lại 20 cơ sở chưa được xây dựng phương án cụ thể.



Thanh tra TP.Huế cũng phát hiện nhiều vi phạm như để nhà, đất trống không sử dụng; cho tổ chức, cá nhân sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh; công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản chưa đúng quy định.



Từ những tồn tại nêu trên, Thanh tra TP.Huế đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị gồm Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3, UBND phường Phú Xuân và UBND xã A Lưới 5 tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Tùy theo mức độ vi phạm, các đơn vị phải xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.



Liên quan các sai phạm, Chánh Thanh tra TP.Huế đã ban hành 5 quyết định thu hồi hơn 1,405 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân…





