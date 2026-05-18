Huế được WWF vinh danh “Thành phố xuất sắc quốc gia”

Ngày 18/5, UBND TP.Huế cho biết, Huế vừa được Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) trao danh hiệu “National Winner – One Planet City Challenge 2026” (Thành phố xuất sắc quốc gia) trong khuôn khổ thử thách toàn cầu One Planet City Challenge 2026.

Đây là danh hiệu ghi nhận những nỗ lực nổi bật của TP.Huế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển đô thị xanh và phát triển bền vững.

Huế giành danh hiệu “Thành phố xuất sắc quốc gia” trong thử thách toàn cầu của WWF. Ảnh: Đình Hoàng.

Theo đánh giá của WWF, Huế được ghi nhận nhờ tầm nhìn phát triển đô thị tiến bộ, kế hoạch hành động khí hậu rõ ràng và có tính khả thi cao. Địa phương cũng xây dựng định hướng giảm phát thải phù hợp với các mục tiêu của Paris Agreement.

Bên cạnh đó, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của TP.Huế được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro thực tiễn, hướng đến nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.

WWF đồng thời đánh giá cao sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình xây dựng chính sách, giải pháp phát triển đô thị xanh, phát thải thấp, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo UBND TP.Huế, danh hiệu “Thành phố xuất sắc quốc gia” không chỉ ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong hành trình xây dựng đô thị xanh, thông minh và thân thiện với môi trường, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Huế trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hành động khí hậu toàn cầu.

Trong thời gian tới, TP.Huế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Thành phố hướng tới mục tiêu trở thành đô thị di sản đặc trưng trực thuộc Trung ương theo hướng xanh, sạch, sáng và phát triển bền vững.