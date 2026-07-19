Huế giảm 264 đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp, riêng trường học giảm tới 229 đầu mối

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ký ban hành quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ.

Theo phương án tổng thể ban hành kèm quyết định số 2420/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP.Huế, toàn thành phố dự kiến giảm 264 đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương hơn 36% số đầu mối hiện có.

Hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.Huế gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 sẽ được hợp nhất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương. Ảnh: T.H.

Đây là một trong những phương án sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Huế, tác động đến hầu hết các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng, nông nghiệp, khoa học - công nghệ và các đơn vị sự nghiệp khác.

Mục tiêu được đặt ra không chỉ là giảm đầu mối mà còn nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, tăng tính tự chủ và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Theo thống kê của UBND TP.Huế, đến ngày 31/5/2026, thành phố có 719 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó có 13 đơn vị trực thuộc UBND thành phố, 109 đơn vị thuộc các sở, 14 đơn vị thuộc các chi cục, 582 đơn vị thuộc UBND cấp xã và 1 đơn vị thuộc tổ chức hành chính khác.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn thành phố dự kiến còn 455 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 264 đầu mối. Cụ thể, giảm 6 đơn vị thuộc UBND thành phố, giảm 14 đơn vị thuộc các sở, giảm 12 đơn vị thuộc các chi cục và giảm tới 228 đơn vị thuộc UBND cấp xã.

Trong các lĩnh vực, giáo dục và đào tạo có mức tinh gọn lớn nhất với 229 đơn vị. Tiếp đến là lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giảm 14 đơn vị; xây dựng giảm 8 đơn vị; lĩnh vực khác giảm 7 đơn vị; văn hóa, thể thao và du lịch giảm 3 đơn vị; y tế giảm 3 đơn vị.

Đáng chú ý nhất trong phương án là việc sắp xếp hệ thống trường học. Hiện toàn TP.Huế có 544 đơn vị sự nghiệp giáo dục, trong đó 502 trường thuộc UBND cấp xã. Theo phương án, các trường học sẽ được sáp nhập trong phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã.

Thành phố ưu tiên giữ lại các trường, điểm trường có cơ sở vật chất tốt, giao thông thuận lợi và khu vực dân cư tập trung; đồng thời từng bước giải thể các điểm trường lẻ không còn đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu.

Mặc dù giảm mạnh số lượng đầu mối, Huế vẫn đặt yêu cầu mỗi xã, phường phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Đối với các địa bàn miền núi, vùng dân cư thưa hoặc giao thông khó khăn, thành phố ưu tiên phát triển mô hình trường liên cấp để vừa bảo đảm điều kiện học tập, vừa sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

Theo tính toán, riêng lĩnh vực giáo dục dự kiến giảm 229 đơn vị sự nghiệp, trong đó giảm 228 trường thuộc cấp xã và giảm một đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là lĩnh vực chiếm gần 87% tổng số đầu mối được cắt giảm trong toàn bộ phương án.

Nhiều đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP.Huế cũng được tổ chức lại. Thành phố giữ nguyên 4 đơn vị gồm Trường Cao đẳng Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với các đơn vị còn lại, nhiều ban quản lý dự án sẽ được hợp nhất nhằm giảm đầu mối và nâng cao năng lực quản lý. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ hợp nhất để thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển thành phố.

Đơn vị mới sẽ đảm nhiệm các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, ODA và tiếp nhận thêm chức năng của Trung tâm Công viên cây xanh cùng Trung tâm Quản lý và khai thác hạ tầng kỹ thuật.

Lĩnh vực giáo dục là "tâm điểm" của đợt tinh gọn này ở TP.Huế khi giảm tới 229 đơn vị. Ảnh: CTV.

Song song với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị sẽ hợp nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 để thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 được hợp nhất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Sau sắp xếp, số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố sẽ giảm từ 13 xuống còn 7 đơn vị.

Trong lĩnh vực y tế, TP.Huế tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, đồng thời xây dựng đề án chuyển Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố về Bệnh viện Trung ương Huế quản lý.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai đề án thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trên cơ sở hợp nhất Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ với Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố.

Đối với hệ thống trung tâm y tế, Huế cơ bản giữ nguyên mô hình hiện nay nhưng sẽ điều chỉnh chức năng theo hướng tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở và các bệnh viện đa khoa khu vực. Riêng 40 trạm y tế xã, phường tiếp tục được giữ nguyên, đồng thời rà soát, sắp xếp lại vị trí hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhiều đơn vị cũng được hợp nhất. Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung sẽ hợp nhất thành Bảo tàng thành phố Huế. Nhà Xuất bản Thuận Hóa được chuyển về Sở Văn hóa và Thể thao và hợp nhất với Thư viện thành phố.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố cũng được hợp nhất với Trung tâm Thể thao thành phố, trong khi Bảo tàng Hồ Chí Minh được chuyển đổi thành Ban Quản lý di tích và Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh để quản lý các di tích lưu niệm về Bác Hồ trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, phương án đặt mục tiêu giảm 14 đơn vị sự nghiệp thông qua việc hợp nhất nhiều ban quản lý rừng, khu bảo tồn thiên nhiên và các đơn vị dịch vụ nông nghiệp. Một số đơn vị tự chủ như Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường hay Trung tâm Khuyến nông tiếp tục được giữ nguyên.

Trong lĩnh vực xây dựng, thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án giải thể Viện Quy hoạch xây dựng; nghiên cứu chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành doanh nghiệp sau khi có quy định của Chính phủ.

Đồng thời, chức năng của Trung tâm Công viên cây xanh và Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật sẽ được chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển thành phố.

Đối với hệ thống đơn vị sự nghiệp cấp xã, TP.Huế giữ nguyên 40 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thuộc 40 xã, phường. Các địa phương sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, trong thời gian triển khai phương án sắp xếp, UBND TP.Huế yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm mới các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện sắp xếp. Thành phố cũng tạm dừng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I, ngoại trừ lĩnh vực giáo dục.

Theo UBND TP.Huế, việc sắp xếp phải được thực hiện đồng bộ, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, bảo đảm không làm gián đoạn việc cung ứng các dịch vụ công thiết yếu. Đồng thời, quá trình tổ chức lại bộ máy phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, tăng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại theo chủ trương của Trung ương.