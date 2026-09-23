Huế hướng tới thị trường 2 tỷ người Hồi giáo, mở rộng cơ hội du lịch và hàng hóa

Ngày 23/9, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.Huế tổ chức hội thảo thông tin về thị trường và ngành hàng Halal, nhằm cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp với các thị trường tiềm năng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về xu hướng phát triển của thị trường Halal toàn cầu, yêu cầu và tiêu chuẩn đối với sản phẩm, dịch vụ Halal; kinh nghiệm xây dựng, chứng nhận sản phẩm và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, nhất là với Indonesia và Malaysia.

Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.Huế tổ chức hội thảo thông tin về thị trường và ngành hàng Halal. Ảnh: V.B.

Thị trường Halal hiện phục vụ khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu. Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống mà còn mở rộng sang du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử.

Đây được xem là một hướng mở để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, mở rộng đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal toàn cầu.



Đối với Huế, phát triển thị trường Halal được xác định là một hướng để đa dạng hóa thị trường khách du lịch và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Năm 2025, Huế đón 6,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025; khách quốc tế ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 35,5%.

Riêng khách Hồi giáo đến Huế đạt gần 22.070 lượt trong năm 2025 và 11.801 lượt trong 7 tháng đầu năm 2026.

Theo đánh giá tại hội thảo, Huế có nhiều điều kiện để phát triển sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường Halal, với vị trí trên hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống giao thông kết nối cùng nguồn tài nguyên phong phú về di sản, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực.

Đặc biệt, thế mạnh về ẩm thực chay được xem là một lợi thế để Huế nghiên cứu, điều chỉnh và phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Trên địa bàn thành phố hiện cũng đã có một số khách sạn, nhà hàng bước đầu phục vụ khách Hồi giáo.

Tuy nhiên, việc phát triển thị trường Halal tại Huế còn gặp một số hạn chế về hạ tầng, không gian cầu nguyện, sản phẩm du lịch chuyên biệt, nguồn nhân lực và năng lực đáp ứng quy trình chứng nhận Halal của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: V.B.

Phần lớn cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố cũng chưa được cấp chứng nhận Halal.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Hữu Thùy Giang- Phó Chủ tịch UBND TP.Huế, cho rằng Huế không lựa chọn cách tiếp cận thị trường Halal theo phong trào mà xác định đây là quá trình nghiên cứu bài bản, chuẩn hóa từng bước, hướng đến phát triển lâu dài, thực chất và bền vững.

Thời gian tới, Huế định hướng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal; phát triển các sản phẩm du lịch Halal mang bản sắc Huế, lấy di sản, văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và sinh thái làm nền tảng.

Theo ông Giang, quá trình này cần sự đồng hành của cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức chứng nhận và các đối tác quốc tế.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã quan tâm thúc đẩy phát triển ngành Halal Việt Nam theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Các hoạt động thông tin, kết nối trong nước và quốc tế được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp.

Đánh giá cao tiềm năng của Huế, đại diện Bộ Ngoại giao cho rằng thành phố có điều kiện để từng bước tiếp cận dòng khách Hồi giáo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal nhờ lợi thế về du lịch, văn hóa và khả năng kết nối khu vực.

Hội thảo được kỳ vọng góp phần giúp chính quyền, doanh nghiệp Huế cập nhật thông tin về thị trường Halal, tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch với các thị trường tiềm năng, trong đó có Indonesia và Malaysia.